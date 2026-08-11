به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی به بررسی وضعیت تنگه هرمز و واکنش کشورهای حاشیه خلیج فارس به کنترل ایران بر این آبراه پرداخته است.

وال‌استریت ژورنال گزارش کرد که تولیدکنندگان انرژی خلیج فارس به این نتیجه رسیده‌اند که کنترل ایران بر تنگه هرمز دائمی خواهد شد و گرچه این مسئله صادرات نفت و گاز و عرضه جهانی انرژی را برای مدتی نامعلوم مختل خواهد کرد، اما آن‌ها به این باور رسیده‌اند که بازگشت به جنگ بدتر است.

طبق گزارش این رسانه آمریکایی، کشورهای حوزه خلیج فارس بر این باورند که توافق فعلی را که برای بازگشایی تنگه هرمز روی میز قرار گرفته است، به تشدید تنش میان ایران و آمریکا ترجیح می‌دهند.

عمر کریم، پژوهشگر مسائل امنیتی خلیج فارس در دانشگاه بیرمنگام، می‌گوید: در این شرایط، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس واقعاً نمی‌توانند امنیت کامل و باز بودن تنگه هرمز را تضمین کنند و دیگر نمی‌توانند برای حمل‌ونقل یا تجارت به آن متکی باشند. بنابراین در حال حاضر چاره‌ای جز این نیست که تا حدی به خواسته‌های ایران تن دهند.

در پی حملات آمریکا به مواضع ایران و مسدود شدن تنگه هرمز و محدود شدن عبور و مرور از این تنگه، داده‌های شرکت تأمین‌کننده داده‌های کالایی کپلر نشان می‌دهد، صادرات نفت خام از تنگه هرمز در هفته گذشته به حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافت، در حالی که یک ماه پیش این رقم حدود ۸.۵ میلیون بشکه بود. پیش از این درگیری، روزانه تقریباً ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از این آبراه عبور می‌کرد.

ذخایر جهانی نفت نسبت به زمان شروع جنگ کمتر شده و در شش ماه گذشته بیش از ۴۰۰ میلیون بشکه کاهش یافته است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه گفت که این آبراه راهبردی تا زمانی که آمریکا اقدامات تجاوزکارانه، از جمله محاصره بنادر ایران را متوقف و آن را جبران نکند، باز نخواهد شد.

ناامیدی کشورهای خلیج فارس از فقدان استراتژی آمریکا

وال‌استریت ژورنال ادامه داد که مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس با این احتمال کنار آمده‌اند که هر توافقی با ایران، برنامه موشکی و حمایتش از گروه‌های مقاومت منطقه، بدون تغییر باقی بماند. مقامات این کشورها از آنچه فقدان یک استراتژی روشن از سوی آمریکا همزمان با طولانی شدن جنگ می‌دانند، به شدت ناامید شده‌اند؛ وضعیتی که امنیت ملی و اقتصادشان را به خطر می‌اندازد.

مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌گویند همتایان ایرانی‌شان در طول این مناقشه تهدید کرده‌اند که اگر دونالد ترامپ به تهدیداتش برای تشدید تنش عمل کند، زیرساخت‌های انرژی منطقه را هدف قرار خواهند داد. مقامات منطقه اذعان دارند که تأسیسات انرژی و آب‌شیرین‌کن‌هایشان آسیب‌پذیر است.

بر اساس داده‌های یک نهاد ناظر بر درگیری‌ها در آمریکا، بین ۲۸ فوریه تا ۳۰ ژوئیه، ایران و گروه‌های مقاومت در عراق حداقل ۱۷۲ حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی در شش کشور عرب حاشیه خلیج فارس انجام داده‌اند که حدود نیمی از آنها تأسیسات انرژی را هدف قرار داده است.

عضو ارشد مرکز جهانی انرژی شورای آتلانتیک، الن والد، می‌گوید یک توافق کوتاه‌مدت برای بازگشایی تنگه می‌تواند ارسال محموله‌های انرژی از خلیج فارس را تسهیل کند اما تهدید را از بین نخواهد برد.

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