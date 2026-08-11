اسرائیل در خدمت پروژه سلطه آمریکا بر منطقه است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی خطیب نایب‌ رئیس شورای عالی اسلامی شیعیان لبنان، از هیئتی از حزب جنبش ملی لبنان که برای برگزاری نشستی گسترده با هدف بررسی مسائل ملی لبنان، از جمله تحولات جنوب، نقش مقاومت و اجرای توافق طائف، در حال آماده‌سازی است، استقبال کرد.

شیخ علی خطیب در این دیدار گفت: پروژه آمریکا دیگر برای هیچ‌کس پنهان نیست و این پروژه، سلطه کامل بر منطقه را دنبال می‌کند و رژیم صهیونیستی نیز در خدمت این پروژه قرار دارد.

وی افزود: ملت‌های منطقه به‌خوبی اهداف این پروژه را درک کرده‌اند و جمهوری اسلامی ایران در برابر آن ایستاده و توانسته است در برابر این پروژه مقاومت و پایداری کند.

شیخ خطیب تصریح کرد: این جنگی که غرب به رهبری آمریکا به راه انداخته است، جنگی موقت نیست، بلکه جنگی تمدنی در همه سطوح برای از بین بردن فرهنگ و موجودیت ماست. اما اشغال جنوب لبنان، اوج اقدامی است که آمریکا، غرب و اسرائیل می‌توانند انجام دهند و با این حال، زمان آغاز افول آنها فرا رسیده است.

وی ابراز امیدواری کرد که توافق مکه در راستای ایده‌ای باشد که پیش‌تر مطرح شده بود؛ یعنی تشکیل ائتلافی که به‌عنوان یک چتر امنیتی و سیاسی برای ملت‌ها و کشورهای منطقه عمل کند، نه اینکه جایگزینی برای خروج آمریکا از منطقه باشد.



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