به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت‌های فعال در حوزه املاک رژیم صهیونیستی با بحران‌های مستمری مواجه هستند. بحران‌هایی که با جنگ‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه، لبنان و اخیراً ایران ارتباط دارد و موجب کاهش تقاضا برای املاک در اراضی اشغالی، شده است. علاوه بر این، تغییرات ایجادشده در ساختار اقتصاد رژیم صهیونیستی از جمله رشد شرکت‌های امنیتی به زیان سایر بخش‌ها و همچنین افزایش ارزش شکل در برابر دلار، فشار مضاعفی بر بازار املاک این رژیم وارد کرده است.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، ۲۰ شرکت رژیم صهیونیستی سهام خود را برای نخستین‌بار در بورس تل‌آویو عرضه عمومی کردند و در مجموع ۷.۷ میلیارد شکل معادل ۲.۵۶ میلیارد دلار، جذب سرمایه کردند. این رقم در سال گذشته ۵.۷ میلیارد شکل معادل ۱.۹ میلیارد دلار، بود.

با این حال، وب‌سایت اقتصادی عبری «کالکالیست» در گزارشی، معتقد است که تصویر برای سرمایه‌گذاران چندان روشن نیست.

در کنار رشد ده‌ها درصدی سهام شرکت‌های فعال در حوزه امنیت و زیرساخت، ۹ سهم از مجموع ۱۹ سهم مورد بررسی با بازدهی منفی معامله می‌شوند. تنها هفت شرکت نیز از زمان آغاز معاملات سهامشان توانسته‌اند بازدهی بیشتری از شاخص «تل‌آویو ۱۲۵» از ابتدای سال به دست آورند.

این وضعیت نشان‌دهنده تغییر ترجیحات سرمایه‌گذاران در رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ علیه ایران و افزایش احتیاط بازار نسبت به شرکت‌های املاک و بخش‌هایی است که از رونق صنعت امنیتی بهره‌ای نمی‌برند.

رشد سهام شرکت‌های امنیتی رژیم صهیونیستی

در مقابل، سهام شرکت‌های امنیتی رژیم صهیونیستی از آن زمان به ترتیب ۵۲ درصد و ۵۰.۵ درصد افزایش یافته است. سهام یکی از شرکت‌های فعال در حوزه زیرساخت نیز ۳۸.۷ درصد رشد کرده است.

یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ نهادی در گفت‌وگو با «کالکالیست» درباره وضعیت شرکت‌های توسعه‌دهنده مسکن رژیم صهیونیستی گفت: دلایل کاهش ارزش سهام در میان توسعه‌دهندگان مسکن روشن است. ما برای مدت طولانی شاهد کاهش سرعت بازار و دشواری در فروش بوده‌ایم. علاوه بر این، مطرح شدن بحث بحران در بخش فناوری پیشرفته و پیامدهای آن برای امنیت شغلی، فشار بیشتری بر توانایی توسعه‌دهندگان برای فروش آپارتمان‌ها در آینده وارد می‌کند.

به این ترتیب، به استثنای چند شرکت، بیشتر شرکت‌های املاکی رژیم صهیونیستی که امسال سهام خود را عرضه کرده‌اند با کاهش ارزش مواجه شده‌اند.

کاهش قدرت خرید خارجی‌ها

روزنامه «تایمز اسرائیل» نیز در گزارشی به نقل از مشاوران املاک رژیم صهیونیستی نوشت که با افزایش شدید ارزش پول این رژیم در برابر دلار طی ماه‌های اخیر، توازن تقاضا در بازار به‌ویژه در زمینه تقاضای خریداران خارجی برای املاک رژیم صهیونیستی، تغییر کرده است.

داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد شکل رژیم صهیونیستی اکنون حدود ۱۰ درصد قوی‌تر از یک سال قبل است. ارزش این پول طی ۱۶ ماه گذشته نیز بیش از ۲۰ درصد نوسان داشته است.

تقویت شکل به این معناست که اگرچه همچنان علاقه خریداران خارجی به خرید ملک در رژیم صهیونیستی بالاست، اما دلار، پوند و یوروی آنها دیگر قدرت خرید سابق را ندارد.

در برخی موارد، افزایش هزینه خرید خانه در اراضی اشغالی پس از تبدیل ارز به صدها هزار شکل می‌رسد.

بازار مسکن در انتظار بهبود

مشاوران املاک رژیم صهیونیستی معتقدند که قدرت اخیر شکل در حال تغییر قواعد بازار مسکن این رژیم است و لایه جدیدی از عدم اطمینان را به بازاری اضافه کرده که تلاش می‌کند پس از بیش از دو سال و نیم چالش‌های امنیتی، دوباره به شرایط عادی بازگردد.

افزایش ارزش شکل تازه‌ترین حلقه از زنجیره بحران‌هایی است که بازار املاک رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر با آنها مواجه بوده است.

بازار املاک رژیم صهیونیستی که پیش‌تر رونق چشمگیری داشت، در سال‌های اخیر با کاهش فعالیت مواجه شده است. افزایش نرخ بهره از سطوح نزدیک به صفر، رسیدن عرضه مسکن به رکوردهای تاریخی و تأثیر جنگ‌های رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان و ایران از جمله عوامل اصلی این وضعیت بوده‌اند.

درخواست شرکت‌های املاک برای کاهش فشارها

در همین زمینه، مجله اقتصادی عبری «گلوبس» گزارش داده است که شماری از شرکت‌های املاک رژیم صهیونیستی با ارائه دادخواستی مشترک به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی مرتبط با این رژیم، خواستار بازنگری در پرداخت‌هایی شده‌اند که شرکت‌های فعال در این حوزه بابت زمین، مالیات و عوارض مرتبط ملزم به پرداخت آنها هستند.

این شرکت‌ها معتقدند صنعت املاک رژیم صهیونیستی از زمان افزایش نرخ بهره و آغاز بحران در صنعت فناوری پیشرفته با فشار شدیدی مواجه شده و به نظر می‌رسد این مشکلات در ماه‌های اخیر تشدید شده است.

سقوط ساخت‌وساز اداری به پایین‌ترین سطح ۱۷ سال اخیر

تا سال ۲۰۲۳، بخش ساختمان‌های اداری رژیم صهیونیستی در اوج رونق قرار داشت و میزان ساخت‌وساز به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده بود. به‌گونه‌ای که سالانه بیش از یک میلیون مترمربع فضای اداری در اراضی اشغالی، ساخته می‌شد.

اما در سال‌های اخیر این روند به‌شدت کند شده است. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، ساخت تنها ۵۳ هزار و ۱۲۸ مترمربع فضای اداری در رژیم صهیونیستی آغاز شد. رقمی که پایین‌ترین سطح طی ۱۷ سال گذشته محسوب می‌شود.

در سال‌های رونق این بخش، نیازی به اصلاح سیاست‌ها برای هماهنگ شدن با واقعیت‌های اقتصادی وجود نداشت و مسئولان دولتی رژیم صهیونیستی نیز به‌طور طبیعی تمرکز خود را بر بخش مسکن گذاشته بودند و اصلاحات و تسهیلات متعددی را در این حوزه ارائه می‌کردند.

اما اکنون که شرکت‌های املاک رژیم صهیونیستی با چالش‌های گسترده‌ای روبه‌رو هستند، آنها نیز خواستار اعمال اصلاحات و تسهیلات ویژه برای عبور از بحران شده‌اند.

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