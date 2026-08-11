به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، تأکید کرد که مذاکرات جاری در حال پیشرفت است و این مذاکرات، فارغ از نتایج آن، همچنان گزینهای بهتر از جنگ ویرانگر علیه لبنان است.
عون افزود: پس از امضای چارچوب توافق، حجم حملات اسرائیل به لبنان کاهش یافته است؛ موضوعی که به گفته وی، در فصل تابستان تأثیر مثبتی بر بازگشت لبنانیها به کشور داشته است.
وی تأکید کرد: اهداف لبنان از اجماع داخلی برخوردار است که مهمترین آنها عبارتاند از خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان، بازگرداندن اسیران و بازسازی مناطقی که در جریان جنگ تخریب شدهاند.
رئیس جمهور لبنان گفت: اجازه نخواهیم داد اسرائیل حتی یک وجب از خاک ما باقی بماند و اجازه نخواهیم داد حتی یک سرباز اسرائیلی در سرزمین ما باقی بماند.
عون افزود» تحولات و واقعیتهای موجود نشان داده است که بازپسگیری حقوق تنها به گزینه نظامی محدود نمیشود.
رئیسجمهور لبنان همچنین خواستار پایان دادن به جنگهایی شد که به گفته وی، به نام مردم جنوب لبنان و با اهدافی دنبال میشوند که در خدمت منافع لبنان نیستند.
وی تأکید کرد: هدف اصلیاش بازسازی دولت و تقویت نهادهای آن است؛ هرچند افرادی که به دنبال ایجاد مانع در این مسیر هستند با این روند مخالفت میکنند.
عون پیشتر نیز چارچوب توافق با اسرائیل را بهترین گزینه ممکن توصیف کرده و بر پایبندی لبنان به خروج اسرائیل از اراضی اشغالی لبنان و آزادی اسیران لبنانی تأکید کرده بود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد و مناطقی از این کشور شاهد حملات پهپادی، گلولهباران توپخانهای، انفجارها و نفوذ نیروهای اسرائیلی به شماری از شهرها و مناطق بودهاند.
طی روزهای گذشته، عملیات اسرائیل مناطق مختلفی در نبطیه، بنت جبیل، مرجعیون و صور را هدف قرار داده است که از جمله آنها میتوان به وادی الحجیر، کفرتبنین، میسالجبل و المنصوری اشاره کرد.
.........
پایان پیام/ 218
نظر شما