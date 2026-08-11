فرافکنی ترامپ: بایدن مقصر کمبود مهمات در آمریکا است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در مصاحبه با شبکه «ریِل امریکنز وویس» به اظهارات درباره کمبود احتمالی مهمات در نیروهای مسلح این کشور واکنش نشان داد.
ترامپ گفت: «آنها درباره مهمات صحبت میکنند. ما از نظر مهمات مشکلی نداریم... اما دلیل اینکه ممکن است (میزان مهمات) کمتر شده باشد این است که او (بایدن) مهماتی به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار در اختیار اوکراین قرار داد.»
وی تأکید کرد که هرگونه کمبود احتمالی مهمات در نیروهای مسلح این کشور ناشی از تصمیم جو بایدن، رئیسجمهور سابق آمریکا، برای ارسال مهمات به اوکراین بوده و ارتباطی با عملیات نظامی کنونی در ایران ندارد.
پیشتر رسانههای آمریکایی گزارش داده بودند که ذخایر تسلیحاتی آمریکا در بحبوحه درگیری با ایران به پایینترین سطح خود رسیده است.
این گزارشها به موشکهای پدافند هوایی پاتریوت، رهگیرهای تاد، موشکهای دوربرد اتکمز و پیآراسام مربوط میشد.
اخیراً، روزنامه واشنگتنپست به نقل از منابعی گزارش داد که ترامپ از پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، خواسته است توضیح دهد چرا این وزارتخانه درباره کمبود مهمات در جریان درگیری با ایران، رئیسجمهور را گمراه کرده است.
بر اساس این گزارش، این گفتوگو نشاندهنده افزایش نارضایتی ترامپ از هگست بوده است. ترامپ بعداً گزارشهای مربوط به نارضایتی خود از عملکرد هگست را رد کرد.
بنابر اذعان کارشناسان نظامی غربی، ایران توانسته است با سلاحهای ارزانقیمت، بخش زیادی از سلاحهای گرانقیمت و میلیارد دلاری آمریکا را که تولید آنها ماهها زمان میبرد، از بین ببرد.
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