به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یوسی کوهن، رئیس سابق سرویس جاسوسی موساد، امروز سه‌شنبه در کنفرانس «الجلیل ۲۰۲۶» در صفد به اظهاراتی درباره سایت هسته‌ای فردو و برنامه هسته‌ای ایران پرداخت.

کوهن در این کنفرانس که با عنوان «امنیت را به شمال بازمی‌گردانیم» برگزار شد، مدعی شد که «مقامات اسرائیلی بارها از سایت هسته‌ای فردو ایران بازدید کرده‌اند تا با آن آشنا شوند.»

کوهن در ادامه نیز بمباران این سایت توسط آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵ را «تحقق تمام رویاهای خود» توصیف کرد.

آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵ در روزهای پایانی جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان را بمباران کرد.

به گزارش وبگاه «عرب۴۸»، رئیس سابق موساد درباره سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران نیز گفت که غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصدی هنوز تا تولید بمب هسته‌ای فاصله دارد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی اواخر فوریه گذشته حملات مشترکی را علیه ایران آغاز کردند و در حال حاضر سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد تهران که بیش از ۴۰۰ کیلوگرم است، همچنان نامشخص است.

در «کنفرانس جلیل ۲۰۲۶» در صفد که با عنوان «امنیت را به شمال بازمی‌گردانیم» برگزار شد، علاوه بر کوهن، مسئولان امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی نیز حضور داشتند.

در این کنفرانس چالش‌های امنیتی و مدنی در شمال فلسطین اشغالی و نیز «تقویت احساس امنیت در میان ساکنان این منطقه»، مسائل مربوط به بهبود وضعیت مدنی و توسعه منطقه الجلیل را مورد بحث قرار گرفت.

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