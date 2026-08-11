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دعوت از مردم برای قرائت سراسری زیارت از بعید پیامبر(ص)

۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۸
کد مطلب: 1851471
دعوت از مردم برای قرائت سراسری زیارت از بعید پیامبر(ص)

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم ملت ایران برای حضور پرشور در اجتماعات مردمی شبانه در مساجد، حسینیه‌ها، آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه و قرائت سراسری زیارت از بعید پیامبر اعظم(ص) در شب بیست‌وهشتم صفر دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از عموم ملت شریف و مؤمن ایران اسلامی دعوت می‌کند با حضور پرشور در اجتماعات مردمی شبانه و به‌ویژه در مساجد، حسینیه‌ها، آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه، ضمن اقامه عزای رحلت جانسوز پیامبر اعظم(ص)، رأس ساعت ۲۱:۳۰ در قرائت سراسری زیارت از بعید رسول الله(ص) مشارکت نموده و جلوه‌ای دیگر از عشق به پیامبر رحمت، وحدت امت اسلامی و انسجام ملی را به نمایش بگذارند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

در شب بیست‌وهشتم صفر و در آستانه سالروز رحلت جانسوز پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص)، بار دیگر پهنه ایران اسلامی شاهد جلوه‌ای از پیوند عمیق و ناگسستنی ملت ایران با ساحت نورانی رسول مکرم اسلام(ص) خواهد بود؛ پیوندی که در حافظه تاریخی و هویت دینی این ملت، نه صرفاً یک تعلق عاطفی، بلکه حقیقتی زنده و منشأ معنا، وحدت و همبستگی اجتماعی است.

پیامبر اعظم(ص)، پیام‌آور رحمت، کرامت و وحدت، بنیان‌گذار جامعه‌ای بود که در آن ایمان، اخلاق و مسئولیت اجتماعی، انسان‌ها را از مرزهای قومی، جغرافیایی و تاریخی فراتر می‌برد و آنان را در افق امت واحده اسلامی گرد هم می‌آورد. از همین منظر، بزرگداشت رحلت آن حضرت، فرصتی برای بازخوانی عهدی است که امت اسلامی با پیامبر رحمت بسته و امروز بیش از هر زمان دیگری، در شرایطی که جریان‌های سلطه و دشمنان امت اسلامی در پی ایجاد تفرقه، گسست و اختلاف میان مسلمانان هستند، اهمیت و ضرورت می‌یابد.

در چنین افقی، اجتماعات مردمی شبانه امشب و فردا شب در سراسر کشور، جلوه‌ای از حضور مؤمنانه و آگاهانه مردم در پاسداشت مقام شامخ پیامبر اعظم(ص) و تجدید عهد با آرمان‌های بلند اسلام و سیره نورانی آن حضرت خواهد بود؛ اجتماعی که در آن، دل‌های دلدادگان رسول خدا(ص) در مساجد، حسینیه‌ها، آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه، در یک زمان و یک نوا به سوگ پیامبر رحمت خواهند نشست.

بر همین اساس، زیارت از بعید پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص)، رأس ساعت ۲۱:۳۰، به صورت سراسری در اجتماعات مردمی شبانه سراسر کشور قرائت خواهد شد و مردم مؤمن و ارادتمند ایران اسلامی، با حضور در این آیین معنوی، بار دیگر محبت و ارادت خود را به ساحت مقدس رسول گرامی اسلام(ص) ابراز خواهند داشت.

این هم‌زمانی ملی، تنها یک آیین سوگواری نیست؛ بلکه تجلی اجتماع معنا، وحدت دل‌ها و همبستگی ملتی است که هویت خود را در پیوند با قرآن، پیامبر اعظم(ص) و مکتب اهل‌بیت(ع) بازمی‌شناسد و در بزنگاه‌های تاریخی، ایمان و اراده جمعی خود را به نمایش می‌گذارد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم ملت شریف و مؤمن ایران اسلامی دعوت می‌کند با حضور پرشور در اجتماعات مردمی شبانه و به‌ویژه در مساجد، حسینیه‌ها، آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه، ضمن اقامه عزای رحلت جانسوز پیامبر اعظم(ص)، رأس ساعت ۲۱:۳۰ در قرائت سراسری زیارت از بعید رسول الله(ص) مشارکت نموده و جلوه‌ای دیگر از عشق به پیامبر رحمت، وحدت امت اسلامی و انسجام ملی را به نمایش بگذارند.
  
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