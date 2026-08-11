دعوت از مردم برای قرائت سراسری زیارت از بعید پیامبر(ص)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای از عموم ملت شریف و مؤمن ایران اسلامی دعوت میکند با حضور پرشور در اجتماعات مردمی شبانه و بهویژه در مساجد، حسینیهها، آستانهای مقدس و بقاع متبرکه، ضمن اقامه عزای رحلت جانسوز پیامبر اعظم(ص)، رأس ساعت ۲۱:۳۰ در قرائت سراسری زیارت از بعید رسول الله(ص) مشارکت نموده و جلوهای دیگر از عشق به پیامبر رحمت، وحدت امت اسلامی و انسجام ملی را به نمایش بگذارند.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
در شب بیستوهشتم صفر و در آستانه سالروز رحلت جانسوز پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص)، بار دیگر پهنه ایران اسلامی شاهد جلوهای از پیوند عمیق و ناگسستنی ملت ایران با ساحت نورانی رسول مکرم اسلام(ص) خواهد بود؛ پیوندی که در حافظه تاریخی و هویت دینی این ملت، نه صرفاً یک تعلق عاطفی، بلکه حقیقتی زنده و منشأ معنا، وحدت و همبستگی اجتماعی است.
پیامبر اعظم(ص)، پیامآور رحمت، کرامت و وحدت، بنیانگذار جامعهای بود که در آن ایمان، اخلاق و مسئولیت اجتماعی، انسانها را از مرزهای قومی، جغرافیایی و تاریخی فراتر میبرد و آنان را در افق امت واحده اسلامی گرد هم میآورد. از همین منظر، بزرگداشت رحلت آن حضرت، فرصتی برای بازخوانی عهدی است که امت اسلامی با پیامبر رحمت بسته و امروز بیش از هر زمان دیگری، در شرایطی که جریانهای سلطه و دشمنان امت اسلامی در پی ایجاد تفرقه، گسست و اختلاف میان مسلمانان هستند، اهمیت و ضرورت مییابد.
در چنین افقی، اجتماعات مردمی شبانه امشب و فردا شب در سراسر کشور، جلوهای از حضور مؤمنانه و آگاهانه مردم در پاسداشت مقام شامخ پیامبر اعظم(ص) و تجدید عهد با آرمانهای بلند اسلام و سیره نورانی آن حضرت خواهد بود؛ اجتماعی که در آن، دلهای دلدادگان رسول خدا(ص) در مساجد، حسینیهها، آستانهای مقدس و بقاع متبرکه، در یک زمان و یک نوا به سوگ پیامبر رحمت خواهند نشست.
بر همین اساس، زیارت از بعید پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص)، رأس ساعت ۲۱:۳۰، به صورت سراسری در اجتماعات مردمی شبانه سراسر کشور قرائت خواهد شد و مردم مؤمن و ارادتمند ایران اسلامی، با حضور در این آیین معنوی، بار دیگر محبت و ارادت خود را به ساحت مقدس رسول گرامی اسلام(ص) ابراز خواهند داشت.
این همزمانی ملی، تنها یک آیین سوگواری نیست؛ بلکه تجلی اجتماع معنا، وحدت دلها و همبستگی ملتی است که هویت خود را در پیوند با قرآن، پیامبر اعظم(ص) و مکتب اهلبیت(ع) بازمیشناسد و در بزنگاههای تاریخی، ایمان و اراده جمعی خود را به نمایش میگذارد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم ملت شریف و مؤمن ایران اسلامی دعوت میکند با حضور پرشور در اجتماعات مردمی شبانه و بهویژه در مساجد، حسینیهها، آستانهای مقدس و بقاع متبرکه، ضمن اقامه عزای رحلت جانسوز پیامبر اعظم(ص)، رأس ساعت ۲۱:۳۰ در قرائت سراسری زیارت از بعید رسول الله(ص) مشارکت نموده و جلوهای دیگر از عشق به پیامبر رحمت، وحدت امت اسلامی و انسجام ملی را به نمایش بگذارند.
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