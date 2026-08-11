مؤمنان کنیایی با راهپیمایی اربعین، پیام کربلا را زنده نگه داشتند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع اهل‌بیت(ع) کنیا به همراه جمعی از مؤمنان منطقه کیسائونی در شهرستان مومباسا، در مراسم اربعین حضرت امام حسین(ع) شرکت کردند.

این مراسم در قالب راهپیمایی ویژه‌ای برگزار شد که با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره مبارزه، ایثار و مواضع شجاعانه نوه گرامی پیامبر اکرم(ص) برگزار شد.

این راهپیمایی از بیمارستان سیده فاطمه در منطقه ملائو آغاز و در مدرسه زین‌العابدین در منطقه بیلیما به پایان رسید.

مؤمنان در حالی که با روحیه‌ای سرشار از همبستگی و عشق و ارادت به حضرت امام حسین(ع) در کنار یکدیگر حرکت می‌کردند، این مسیر را پیمودند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور خود بر پیام تداوم‌بخشی به میراث امام حسین(ع) تأکید کردند؛ همان امام بزرگواری که در برابر ظلم و ستم با استواری ایستاد و جان خویش را در راه پاسداری از حق، کرامت انسانی و ارزش‌های اسلامی فدا کرد.

مشارکت رهبری مجمع اهل‌بیت(ع) کنیا در این راهپیمایی، بار دیگر اهمیت زنده نگه داشتن آموزه‌های مکتب کربلا و تبدیل آن به بخشی از زندگی مسلمانان در همه نسل‌ها را به نمایش گذاشت.

اربعین امام حسین(ع) تنها یادآور یک رویداد تاریخی نیست، بلکه فرصتی است برای زنده کردن مفاهیمی همچون شجاعت، ایثار، ایستادگی در کنار حق و سر فرود نیاوردن در برابر ظلم در دل‌های مؤمنان.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با حضور و گام‌های خود تأکید کردند که کربلا همچنان در وجدان انسان‌های حق‌طلب زنده است و پیام امام حسین(ع) در همه دوران‌ها ماندگار و جاودانه خواهد بود.

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