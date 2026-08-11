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پهپادهای عربستان سعودی بعد از ظهر امروز، دو راکت به سمت منطقه «غور المشوات» در شهرستان غمر در استان صعده واقع در شمال یمن شلیک کردند. شبکه خبری المسیره یمن این خبر را تأیید کرده، اما هنوز گزارش و اطلاعاتی درباره خسارت‌ها و تلفات احتمالی ناشی از این حمله منتشر نشده است.