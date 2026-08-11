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پهپادهای سعودی منطقه‌ای در صعده یمن را هدف قرار دادند

۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۹
کد مطلب: 1851482
پهپادهای سعودی منطقه‌ای در صعده یمن را هدف قرار دادند

پهپادهای عربستان سعودی بعد از ظهر امروز، دو راکت به سمت منطقه «غور المشوات» در شهرستان غمر در استان صعده واقع در شمال یمن شلیک کردند. شبکه خبری المسیره یمن این خبر را تأیید کرده، اما هنوز گزارش و اطلاعاتی درباره خسارت‌ها و تلفات احتمالی ناشی از این حمله منتشر نشده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پهپادهای سعودی امروز منطقه‌ای را در شهرستان غمر در صعده واقع در شمال یمن هدف حمله قرار دادند.

در همین رابطه، شبکه خبری «المسیره» یمن گزارش داد که پهپادهای سعودی دو راکت به منطقه «غور المشوات» در شهرستان غمر شلیک کردند.

هنوز گزارش و اطلاعاتی درباره خسارت‌ها و تلفات احتمالی ناشی از این حمله پهپادی منتشر نشده است.

صبح امروز رسانه‌های سعودی گزارش داده بودند که نیروهای مسلح یمن یک کشتی تجاری عربستانی را در تنگه باب‌المندب هدف قرار دادند.

از طرفی ارتش یمن دیروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که مواضع عناصر تحت حمایت عربستان در بندر المخا واقع در استان تعز را با موشک و پهپاد هدف حمله قرار دادند.

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