به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های فرانسه دستور تعطیلی شش‌ماهه مسجد التقوی در شهر اُلنه-سو-بوا (Aulnay-sous-Bois، از شهرهای حومه پاریس در استان سن-سن-دُنی در شمال فرانسه) را صادر کردند. فرمانداری سن-سن-دُنی اعلام کرده است این مسجد به دلیل «ترویج ایدئولوژی اسلام‌گرای افراطی»، «مشروعیت‌بخشی به جهاد» و «ستایش شهادت‌طلبی» بسته شده است. به گفته مقام‌های محلی، این موارد هم در خطبه‌های امامان جماعت مسجد و هم در محتوای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی دیده شده است.

در بیانیه مقام‌های فرانسوی آمده است که تعطیلی این مسجد بر پایه ماده L.227-1 قانون امنیت داخلی فرانسه انجام شده؛ زیرا در این مکان و نیز در حساب‌های کاربری امامان آن، «اظهارات، ایده‌ها یا نظریه‌هایی» منتشر شده که به ادعای دولت، «به خشونت، نفرت یا تبعیض تحریک می‌کند، اقدامات به اصطلاح تروریستی را می‌ستاید و به ارتکاب آنها دامن می‌زند».

در مقابل، رافق شکّاط (Rafik Chekkat)، وکیل انجمنی که اداره مسجد را بر عهده دارد، گفته است مقام‌های فرانسه در واقع «امام جماعتی را به خاطر خواندن سوره بقره» مجازات کرده‌اند. او هشدار داده است: «اگر دادگاه این دستور را تأیید کند، قرآن به خودی خود به دلیلی برای تعطیلی تبدیل می‌شود.» وی همچنین به خبرگزاری فرانسه گفته انجمن اداره‌کننده مسجد، «دو امامی را که در ۹۰ درصد ایرادهای مطرح‌شده علیه مسجد نقش داشتند» کنار گذاشته و در عین حال از این‌که فرماندار سن-سن-دُنی حاضر به دیدار با مسئولان مسجد نشده، گلایه کرده است.

شکّاط همچنین نحوه اجرای دستور را زیر سؤال برده و نوشته است: «پس از نخستین مراجعه پلیس در ساعت ۱۱ شب، نیروهای انتظامی ساعت ۵ صبح بازگشتند تا تعطیلی را اجرا کنند؛ آن هم در روز جمعه. در چنین وضعی، معمولاً دستگاه اداری تا نظر قاضی صبر می‌کند، اما فرماندار سن-سن-دُنی ترجیح داد با زور پیش برود، به زیان صدها نمازگزاری که از این تصمیم آسیب می‌بینند.»

در همین راستا، حسن شلغومی (Hassen Chalghoumi)، امام شهر درانسی (Drancy، از شهرهای حومه پاریس) و رئیس «کنفرانس ائمه جماعت فرانسه»، از تصمیم فرماندار ژولین شارل حمایت کرده و آن را «تصمیمی شجاعانه» خوانده است. او تصریح کرده است: «نمی‌توان اجازه داد یک مکان عبادت به مکانی برای نفرت تبدیل شود. نمی‌توان از نام اسلام برای تبلیغ خشونت، جهاد و شهادت‌طلبی استفاده کرد.» این نخستین بار نیست که این مسجد هدف اقدام مقام‌های فرانسوی قرار می‌گیرد؛ در سال ۲۰۱۹ نیز مسجد شانتلوپ که در طبقه همکف یک ساختمان اداری قرار دارد، به بهانه رعایت‌نشدن استانداردهای ایمنی تعطیل شده بود، هرچند مسئولان آن زمان این تصمیم را «سیاسی» توصیف کرده بودند.

استان سن-سن-دُنی که بنابر این گزارش حدود ۸۰۰ هزار مسلمان از جمعیت ۱.۸ میلیونی آن را تشکیل می‌دهند و حدود ۱۱۶ مسجد یا نمازخانه در آن فعال است، در این گزارش به عنوان یکی از کانون‌های اصلی افراط‌گرایی اسلامی در فرانسه معرفی شده است. همچنین بسته‌شدن مسجد شانتلوپ در حالی رخ داده که سنای فرانسه در ماه مه، طرحی علیه آنچه «نفوذ اسلام‌گرایانه» خوانده شده، تصویب کرده است؛ طرحی که به مقام‌ها اجازه می‌دهد در صورت وجود «دلایل جدی» برای تهدید نظم و امنیت عمومی، مساجد را تعطیل کنند. این قانون همچنین مجازات‌های شدیدتری برای جرایم علیه «اصول جمهوری» و نیز امکان توقیف دارایی‌های نهادهای متهم به «جدایی‌طلبی اسلام‌گرایانه» را پیش‌بینی کرده است.

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