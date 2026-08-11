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شیخ عیسی قاسم:

سیاستی که در حکمرانی از دین فاصله می‌گیرد، با همه مذاهب سر جنگ دارد

۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۴
کد مطلب: 1851491
سیاستی که در حکمرانی از دین فاصله می‌گیرد، با همه مذاهب سر جنگ دارد

شیخ عیسی قاسم با تأکید بر اینکه سیاست مبتنی بر رویکردی غیر دینی، در اصل با همه ادیان و مذاهب اسلامی سر ستیز دارد، گفت: چنین سیاستی از هر دینی که با ظلم مبارزه و با ظالمان مقابله کند هراس دارد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین در بیانیه‌ای با اشاره به سیاست‌هایی که در حکمرانی خود از رویکردی غیر دینی پیروی می‌کنند، گفت: چنین سیاستی برای اسلام، مسیحیت، یهودیت یا دیگر ادیان و همچنین برای مذهب شیعه یا سنی اهمیتی قائل نیست؛ چه مجریان آن از این دین باشند یا آن دین و چه پیرو این مذهب باشند یا آن مذهب.

وی افزود: این سیاست از هر دینی که با ظلم مبارزه و با ظالمان دشمنی کند، هراس دارد و بیش از هر چیز از اسلام به‌طور کامل می‌ترسد؛ چراکه معبود قلبی آن چیزی جز دنیا نیست.

شیخ عیسی قاسم ادامه داد: اگر چنین سیاستی با مذهب تشیع مبارزه کند، در مسیر مبارزه با مذهب اهل سنت نیز قرار دارد و اگر با مذهب اهل سنت بجنگد، در مسیر مبارزه با مذهب شیعه گام برمی‌دارد؛ زیرا اساس کینه و جنگ آن، در اصل متوجه تمام اسلام است.

این عالم بحرینی خاطرنشان کرد: مردم دو دسته‌اند؛ دسته نخست کسانی هستند که از این مسئله آگاهی دارند، اما منفعت دنیوی خود را بر دینشان مقدم می‌کنند؛ خواه سنی باشند یا شیعه، و در نتیجه با سیاست همراه می‌شوند و آنچه را می‌خواهد، دنبال می‌کنند.

وی افزود: دسته دوم کسانی هستند که از ترفندهای سیاست‌های غیر دینی و اهداف خبیثانه آنها که میان یک دین و مذهب با دین و مذهب دیگر تفاوتی قائل نیست، آگاهی ندارند. چنین انسان ساده‌لوحی از تضعیف یا از میان رفتن هر مذهبی که با مذهب خودش متفاوت باشد، خوشحال می‌شود و به آن کمک می‌کند، غافل از اینکه خطر سیاست ضد دین در حال نزدیک شدن به خود اوست. 

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