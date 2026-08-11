به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین در بیانیه‌ای با اشاره به سیاست‌هایی که در حکمرانی خود از رویکردی غیر دینی پیروی می‌کنند، گفت: چنین سیاستی برای اسلام، مسیحیت، یهودیت یا دیگر ادیان و همچنین برای مذهب شیعه یا سنی اهمیتی قائل نیست؛ چه مجریان آن از این دین باشند یا آن دین و چه پیرو این مذهب باشند یا آن مذهب.

وی افزود: این سیاست از هر دینی که با ظلم مبارزه و با ظالمان دشمنی کند، هراس دارد و بیش از هر چیز از اسلام به‌طور کامل می‌ترسد؛ چراکه معبود قلبی آن چیزی جز دنیا نیست.

شیخ عیسی قاسم ادامه داد: اگر چنین سیاستی با مذهب تشیع مبارزه کند، در مسیر مبارزه با مذهب اهل سنت نیز قرار دارد و اگر با مذهب اهل سنت بجنگد، در مسیر مبارزه با مذهب شیعه گام برمی‌دارد؛ زیرا اساس کینه و جنگ آن، در اصل متوجه تمام اسلام است.

این عالم بحرینی خاطرنشان کرد: مردم دو دسته‌اند؛ دسته نخست کسانی هستند که از این مسئله آگاهی دارند، اما منفعت دنیوی خود را بر دینشان مقدم می‌کنند؛ خواه سنی باشند یا شیعه، و در نتیجه با سیاست همراه می‌شوند و آنچه را می‌خواهد، دنبال می‌کنند.

وی افزود: دسته دوم کسانی هستند که از ترفندهای سیاست‌های غیر دینی و اهداف خبیثانه آنها که میان یک دین و مذهب با دین و مذهب دیگر تفاوتی قائل نیست، آگاهی ندارند. چنین انسان ساده‌لوحی از تضعیف یا از میان رفتن هر مذهبی که با مذهب خودش متفاوت باشد، خوشحال می‌شود و به آن کمک می‌کند، غافل از اینکه خطر سیاست ضد دین در حال نزدیک شدن به خود اوست.



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