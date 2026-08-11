به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کشور آلمان در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶، ۲۳۱ جرم اسلام‌هراسانه/ضد مسلمانان را ثبت کرد. این آمار در پاسخ به پرسش نمایندگان حزب سبز آلمان در پارلمان این کشور منتشر شده و شامل پرونده‌هایی است که در چارچوب جرایم با انگیزه سیاسی و تحت عنوان «اسلام‌هراسی» طبقه‌بندی شده‌اند. دولت آلمان تأکید کرده است که این ارقام موقت هستند و ممکن است در پی گزارش‌های دیرهنگام یا بازبینی پرونده‌ها تغییر کنند.

بر اساس داده‌های منتشرشده، پلیس آلمان در ارتباط با این حوادث ۱۲۷ مظنون را شناسایی کرده، اما هیچ‌یک از آنان بازداشت نشده‌اند. از مجموع ۲۳۱ جرم ثبت‌شده، ۳۳ مورد در فضای مجازی رخ داده است. همچنین مقام‌های آلمانی ۴۴ مورد تحریک به نفرت، ۱۳ مورد استفاده از نمادهای سازمان‌های مغایر با قانون اساسی، ۱۱ جرم خشونت‌آمیز، ۹ مورد اجبار یا تهدید و ۳ مورد تخریب اموال را ثبت کرده‌اند. ۴۷ پرونده دیگر نیز در دسته «سایر جرایم» قرار گرفته‌اند.

این آمار در حالی منتشر شده که شمار پرونده‌های ثبت‌شده ضد مسلمانان در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. مقام‌های آلمان در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، ۵۴۳ جرم ضد مسلمانان و در نیمه نخست همان سال ۴۸۹ جرم را ثبت کرده بودند. با این حال، دولت آلمان اعلام کرده است ارقام مربوط به سال ۲۰۲۶ به دلیل امکان دریافت گزارش‌های جدید و انجام بازبینی‌های بعدی، نهایی نیست.

هم‌زمان، «مرکز فدرال مبارزه با تبعیض» آلمان نیز از ثبت مواردی از حوادث ضد مسلمانان در بخش‌های مختلف خبر داده است. بیشترین موارد گزارش‌شده به بازار کار مربوط بوده و این مرکز ۵۸ گزارش در این زمینه دریافت کرده است. همچنین ۴۲ مورد در حوزه خدمات خصوصی و دسترسی به کالاها گزارش شده و موارد دیگری نیز در بخش‌های آموزش، نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی، خدمات درمانی و فضاهای عمومی به ثبت رسیده است.

حوادث ضد مسلمانان از طریق سامانه پلیس آلمان برای ثبت جرایم با انگیزه سیاسی موسوم به KPMD-PMK (مخفف عنوان آلمانیِ سامانه ثبت جرایم با انگیزه سیاسی) ثبت و بررسی می‌شود. با این حال، علی مته، دبیرکل «جامعه اسلامی ملی گوروش» (IGMG)، گفت آمار رسمی نشان می‌دهد حملات ضد مسلمانان همچنان مسئله‌ای جدی در آلمان است. او به پایگاه خبری اسلامی‌کیو گفت: «۲۳۱ جرم ثبت‌شده فقط در نیمه نخست سال، ۲۳۱ مورد بیش از حد قابل‌قبول است.»

مته همچنین هشدار داد که آمار رسمی ممکن است ابعاد واقعی این مشکل را نشان ندهد؛ زیرا همه حملات ضد مسلمانان به پلیس گزارش نمی‌شوند یا در زمان ثبت، به عنوان جرم ضد مسلمانان طبقه‌بندی نمی‌شوند. وی تأکید کرد: «ضروری است با قربانیان با جدیت برخورد شود و به‌طور مستمر از آنان حمایت شود.»

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