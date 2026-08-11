نسخه خطی کتاب «معارج النبوه» در کتابخانه حرم رضوی رونمایی شد 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ رییس سازمان کتابخانه‌ها موزه‌ها و مرکز اسناد قدس رضوی روز سه‌شنبه در آیین رونمایی این کتاب گفت: اثر یادشده تالیف معین‌الدین محمد بن محمد فراهی است که حدود سال ۹۰۹‌ قمری وفات کرد.

حجت‌الاسلام سید جلال حسینی افزود: این کتاب در سال ۸۹۱ هجری قمری در موضوع فضائل، مناقب، سیره و تاریخ پیامبر اکرم(ص) کتابت شده است.

وی بیان کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، در حال حاضر ۸۰ نسخه خطی از این اثر در کتابخانه‌های ایران وجود دارد که ۳۲ نسخه آن در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی نیز گفت: این نسخه که به‌خط نستعلیق ۲۵ سطری در ۳۶۲ ورق در ابعاد ۳۴ در ۲۳ سانتی‌متر در سال ۱۰۲۵ هجری قمری نوشته شده، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۶ توسط رهبر شهید به کتابخانه حرم رضوی اهدا شده بود.

سیدرضا صداقت حسینی افزود: نسخه مزبور مشتمل بر یک مقدمه، چهار رکن و یک خاتمه به زبان فارسی است که به موضوع رحلت پیامبر اکرم(ص) در رکن چهارم آن پرداخته شده است.

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