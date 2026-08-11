تیراندازی در مقر فرماندهی ارتش پاکستان/ مهاجم کشته شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ در یک حادثه بی سابقه تیراندازی یک شخص مسلح که درصدد ورود به مقر فرماندهی ارتش پاکستان بود منجر به زخمی شدن سه نظامی شد و در تبادل آتش، فرد مهاجم نیز کشته شد.

حادثه امروز در شهر راولپندی در مجاورت اسلام‌آباد پایتخت پاکستان رخ داد، جایی که شخص مسلح تلاش داشت تا وارد مقر فرماندهی ارتش شود.

منابع خبری گفتند که درپی این تیراندازی، شخص مهاجم کشته و سه نظامی نیز زخمی شدند.

گفته می شود این مهاجم با نام محمد حسین از منطقه خیبر در استان خیبرپختونخوا در شمال غرب پاکستان بوده است.

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