هشدار سید جواد نقوی درباره هرگونه موضع ضدایرانی در »پیمان دفاعی مکه«

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید جواد نقوی، رئیس جنبش بیداری امت مصطفی(ص)، نسبت به اتخاذ هرگونه موضع ضدایرانی از سوی دولت این کشور در چارچوب توافق پیشنهادی موسوم به «پیمان مکه» هشدار داد.

وی درباره احتمال وجود مفادی علیه ایران در توافق پیشنهادی مکه از دولت کشور خواست پیش از پذیرش تعهدات این توافق، آن را با دقت بررسی کند و گفت: «پاکستان باید بررسی کند که آیا این توافق، پنهانی علیه ایران تنظیم نشده است؟»

این مقام در ادامه افزود که پاکستان در قالب تلاش‌های آمریکا و کشورهای عربی برای کشاندن اسلام‌آباد به منازعات غرب آسیا، به سوی «جنگ ضدایرانی» سوق داده می‌شود. وی همچنین اظهار داشت عربستان سعودی برای واردکردن پاکستان به درگیری‌های منطقه‌ای بر اسلام‌آباد فشار می‌آورد و گفت کشورهای عربی ممکن است از مشوق‌های مالی برای اثرگذاری بر سیاست خارجی پاکستان و موضع آن در قبال ایران استفاده کنند.

این روحانی برجسته پاکستانی در عین حال گفت اسلام‌آباد تاکنون اقداماتی مشابه برخی کشورهای منطقه علیه ایران انجام نداده است. او با اشاره به نقش ترکیه در دوران تاریک سوریه، تأکید کرد که پاکستان عمدتاً بر اساس منافع ملی خود عمل می‌کند و افزود: پاکستان مراقب منافع خود است و این، لازمه دیپلماسی است.

شایان ذکر است توافق دفاعی جدید میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان چهار روز پیش در مکه با بندهای زیر که از طریق رسانه‌ها منتشر شده است، به امضا رسید:

توافق مکه همکاری‌ای متمرکز بر دفاع است که هیچ کشور خاصی را هدف قرار نمی‌دهد و هدف آن تقویت تعهدات برای حفظ صلح، ثبات و رفاه منطقه‌ای و جهانی بر اساس تقسیم بار مسئولیت و درک مشترک از امنیت است. هدف این توافق‌نامه تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه است و تصریح می‌کند که هرگونه حمله مسلحانه علیه هر یک از سه کشور، حمله‌ای علیه همه آنها تلقی خواهد شد. توافق مکه نتیجه ملموس تلاش‌های دیپلماتیک بلندمدت است که مطابق با اصل مالکیت منطقه‌ای برای ایجاد زمینه مشترک برای مقابله با تهدیدات امنیتی فزاینده منطقه‌ای و بین‌المللی انجام شده است. توافق مکه، که به معنای قطع هیچ‌گونه اتحاد یا توافقی نیست، با تکمیل روابط اتحاد موجود، امنیت منطقه‌ای را تقویت می‌کند و زمینه‌ای برای همکاری با مشارکت سایر کشورهای منطقه ایجاد می‌کند. عضویت ترکیه در ناتو و مشارکت‌های منطقه‌ای جایگزین یکدیگر نیستند، بلکه ساختارهایی مکمل هستند که امکان تقسیم بار امنیتی را فراهم می‌کنند. این توافق یک جبهه نظامی تهاجمی، تلاش برای مهار یا طرحی برای حمله نیست؛ بلکه گامی است در راستای ایجاد منطقه‌ای عاری از ترور با هدف تضمین ثبات منطقه‌ای. توافق مکه هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد و کانال‌های موجود گفت‌وگو را نمی‌بندد. این توافق‌نامه صرفاً ماهیت دفاعی دارد و علاوه بر تعهد سه کشور امضاکننده به حمایت از دفاع یکدیگر، بر افزایش همکاری و قابلیت همکاری در صنعت دفاعی نیز تأکید می‌کند.

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