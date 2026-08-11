به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ «علیاکبر ولایتی» مشاور امور بینالملل رهبر انقلاب در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: در شب شهادت پیامبر رحمت (ص) خواستار رفع محاصره ۱۱ ساله رکن جنوبی جبهه مقاومت، یمن عزیز و برادران مومن و غیور انصارالله هستیم که با ایمان و اعتقاد راستین از امت اسلامی و غزه مظلوم دفاع کردند. آسیب به آنان، آسیب بر امت اسلامی است.
وی همچنین در پیام دیگری یادآور شد: غرب آسیا، نه حیات خلوت غرب است و نه میدان نفوذ هیچ قدرت دیگر. عربستان نیز شایسته است به جای ادامه فشار بر یمن، از فلسطین و آرمان قدس دفاع کند و از سیاستهای پرهزینه و غیرعاقلانه آمریکا عبرت بگیرد.
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