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آیت‌الله رمضانی: خون شهیدان، بعثت جهانی ایجاد کرده است

۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۷
کد مطلب: 1851607
آیت‌الله رمضانی: خون شهیدان، بعثت جهانی ایجاد کرده است

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در دیدار با خانواده شهید مدافع وطن علیرضا موسی‌نیا در رضوانشهر، مقام شهادت را موجب شکل‌گیری موجی جهانی در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها نظام مقتدر دینی در جهان، نقشی اساسی در معادلات بین‌المللی دارد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) عصر امروز سه‌شنبه، ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ در دیدار با خانواده شهید مدافع وطن علیرضا موسی‌نیا در رضوانشهر، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف با محاسبات و اطلاعات نادرست، تصور می‌کردند که نظام اسلامی در مدت کوتاهی دچار فروپاشی خواهد شد.

وی با اشاره به برخی برآوردهای دشمنان درباره تحولات داخلی ایران افزود: آنها تصور می‌کردند مردم در مدت چند روز به خیابان‌ها خواهند آمد و جمهوری اسلامی پایان خواهد یافت و حتی ایران به چند کشور تقسیم خواهد شد و تغییراتی در ساختار رهبری جمهوری اسلامی رخ خواهد داد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) ادامه داد: در همین چارچوب، دشمنان تلاش داشتند به هر شکل ممکن مانع تشکیل مجلس خبرگان و انتخاب رهبری شوند، اما برخلاف همه محاسبات آنها، این اتفاق عظیم رقم خورد و انتخاب رهبری انجام شد.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز در معادلات بین‌المللی نقشی اساسی دارد، تصریح کرد: امروز ایران تنها نظام مقتدر دینی در جهان است و این واقعیت در شرایطی شکل گرفته که بسیاری از کشورهای منطقه به پایگاه‌های نظامی آمریکا تبدیل شده‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به نقش شهدا در اقتدار و تداوم انقلاب اسلامی گفت: برای رسیدن به نتایج بزرگ، باید هزینه داد و خون شهیدان در این مسیر، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) شهادت را «معجزه دوم انقلاب اسلامی» توصیف کرد و افزود: خود انقلاب اسلامی معجزه نخست بود و خون شهیدان، معجزه دوم را رقم زد؛ معجزه‌ای که موجب شد آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و دیگر قدرت‌ها وارد میدان شوند و ابعاد جهانی این حرکت بیش از پیش آشکار شود.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم گرامیداشت امام شهید انقلاب در کشورهای مختلف، اظهار کرد: در برخی کشورها جمعیت‌های بسیار گسترده‌ای برای بزرگداشت شهیدان حضور پیدا کردند و حتی پیروان ادیان و مذاهب مختلف نیز در مراسم‌های تسلیت و گرامیداشت شرکت کردند.

وی این حضور را نشانه‌ای از فراتر رفتن پیام شهادت از مرزهای جغرافیایی و مذهبی دانست و گفت: این اتفاقات به برکت خون شهیدان رقم خورده است و نشان می‌دهد که شهادت می‌تواند یک حرکت و بعثت جهانی ایجاد کند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تجلیل از مقام شهید علیرضا موسی‌نیا و دیگر شهدای جوان، آنان را دارای جایگاهی بلند در پیشگاه الهی دانست و افزود: این جوانان امروز در محضر اهل‌بیت(ع) و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) هستند و مانند جوانان کربلا، نزد خداوند و اهل‌بیت(ع) جایگاه ویژه‌ای دارند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه شهدا در روز قیامت نیز دستگیر و شفیع مؤمنان خواهند بود، گفت: ما به این خانواده‌های شهدا التماس دعا داریم و امیدواریم این جوانان شهید در روز قیامت ما را نیز مورد شفاعت خود قرار دهند.

آیت‌الله رمضانی با ابراز همدردی و ادای احترام به خانواده شهید علیرضا موسی‌نیا، برای آن شهید والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر الهی مسئلت کرد.

آیت‌الله رمضانی: شهادت جوانان، بعثت جهانی انقلاب اسلامی را رقم زده است


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