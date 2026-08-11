به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) عصر امروز سه‌شنبه، ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ در دیدار با خانواده شهید مدافع وطن علیرضا موسی‌نیا در رضوانشهر، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف با محاسبات و اطلاعات نادرست، تصور می‌کردند که نظام اسلامی در مدت کوتاهی دچار فروپاشی خواهد شد.

وی با اشاره به برخی برآوردهای دشمنان درباره تحولات داخلی ایران افزود: آنها تصور می‌کردند مردم در مدت چند روز به خیابان‌ها خواهند آمد و جمهوری اسلامی پایان خواهد یافت و حتی ایران به چند کشور تقسیم خواهد شد و تغییراتی در ساختار رهبری جمهوری اسلامی رخ خواهد داد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) ادامه داد: در همین چارچوب، دشمنان تلاش داشتند به هر شکل ممکن مانع تشکیل مجلس خبرگان و انتخاب رهبری شوند، اما برخلاف همه محاسبات آنها، این اتفاق عظیم رقم خورد و انتخاب رهبری انجام شد.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز در معادلات بین‌المللی نقشی اساسی دارد، تصریح کرد: امروز ایران تنها نظام مقتدر دینی در جهان است و این واقعیت در شرایطی شکل گرفته که بسیاری از کشورهای منطقه به پایگاه‌های نظامی آمریکا تبدیل شده‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به نقش شهدا در اقتدار و تداوم انقلاب اسلامی گفت: برای رسیدن به نتایج بزرگ، باید هزینه داد و خون شهیدان در این مسیر، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) شهادت را «معجزه دوم انقلاب اسلامی» توصیف کرد و افزود: خود انقلاب اسلامی معجزه نخست بود و خون شهیدان، معجزه دوم را رقم زد؛ معجزه‌ای که موجب شد آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و دیگر قدرت‌ها وارد میدان شوند و ابعاد جهانی این حرکت بیش از پیش آشکار شود.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم گرامیداشت امام شهید انقلاب در کشورهای مختلف، اظهار کرد: در برخی کشورها جمعیت‌های بسیار گسترده‌ای برای بزرگداشت شهیدان حضور پیدا کردند و حتی پیروان ادیان و مذاهب مختلف نیز در مراسم‌های تسلیت و گرامیداشت شرکت کردند.

وی این حضور را نشانه‌ای از فراتر رفتن پیام شهادت از مرزهای جغرافیایی و مذهبی دانست و گفت: این اتفاقات به برکت خون شهیدان رقم خورده است و نشان می‌دهد که شهادت می‌تواند یک حرکت و بعثت جهانی ایجاد کند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تجلیل از مقام شهید علیرضا موسی‌نیا و دیگر شهدای جوان، آنان را دارای جایگاهی بلند در پیشگاه الهی دانست و افزود: این جوانان امروز در محضر اهل‌بیت(ع) و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) هستند و مانند جوانان کربلا، نزد خداوند و اهل‌بیت(ع) جایگاه ویژه‌ای دارند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه شهدا در روز قیامت نیز دستگیر و شفیع مؤمنان خواهند بود، گفت: ما به این خانواده‌های شهدا التماس دعا داریم و امیدواریم این جوانان شهید در روز قیامت ما را نیز مورد شفاعت خود قرار دهند.

آیت‌الله رمضانی با ابراز همدردی و ادای احترام به خانواده شهید علیرضا موسی‌نیا، برای آن شهید والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر الهی مسئلت کرد.



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