به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از اساتید، محققان و فضلای حوزه‌های علمیه با صدور بیانیه‌ای، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، پرهیز از اختلاف و تفرقه و حمایت از تلاش‌های مسئولان و نهادهای مختلف کشور در شرایط حساس کنونی تأکید کردند.

جمعی از اساتید، محققان و فضلای حوزه‌های علمیه در این بیانیه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت «صیانت از وحدت» و پرهیز از تفرقه، تنازع و اختلافات سیاسی، بر مسئولیت همگانی در تقویت انسجام و یکپارچگی کشور تأکید کردند.

در این بیانیه، همکاری و تعامل قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح در راستای حفظ و دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته و از هماهنگی میان میدان، دیپلماسی و اداره امور جاری کشور به عنوان ظرفیتی مهم برای عبور از شرایط خطیر کشور یاد شده است.

امضاکنندگان همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به معیشت اقشار ضعیف و مبارزه با فسادهای اقتصادی تأکید کرده و همراهی و حضور مردم ایران در دفاع از نظام اسلامی و کشور را از نقاط قوت و مایه دلگرمی مسئولان و نیروهای مسلح دانستند.

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است که هرگونه اقدام، بیان، تحلیل یا راهبردی که موجب تضعیف وحدت ملت و نظام شود، محکوم است و مقابله با اظهارات و اقداماتی که زمینه‌ساز اختلاف و افتراق در جامعه اسلامی می‌شود، ضرورتی دینی و ملی به شمار می‌رود.

جمعی از اساتید و فضلای حوزه‌های علمیه همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی روحانیت و حوزه‌های علمیه در دفاع از وحدت و همبستگی اجتماعی، از مدیران نهادهای رسمی حوزوی، مفاخر حوزه و تریبون‌های رسمی دینی و ملی خواستند در برابر برخی اظهارنظرها و تحلیل‌های تفرقه‌افکنانه، مواضع روشنگرانه اتخاذ کرده و جامعه را از هدایت و ارشاد خود بهره‌مند سازند.

در ادامه این بیانیه، از دولتمردان و مسئولان پیگیر حقوق ملت ایران خواسته شده است در مسیر انجام مسئولیت‌های خود و پیگیری راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب، با صبوری و سعه صدر از برخی نامهربانی‌ها و ناسپاسی‌ها عبور کنند.

امضاکنندگان همچنین بر مسئولیت قوه قضائیه در دفاع از حقوق عامه و صیانت از شأن مقامات و نهادهای رسمی کشور تأکید کرده و خواستار اجرای دقیق و قاطع قانون و برخورد با خاطیان بدون توجه به انتساب یا منصب آنان شدند.

در بخش پایانی بیانیه نیز رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی، به‌ویژه رسانه ملی، به ایفای نقش در صیانت از وحدت ملی و پرهیز از ایجاد زمینه برای انتشار اظهارات تفرقه‌افکنانه فراخوانده شده‌اند.

جمعی از اساتید، محققان و فضلای حوزه‌های علمیه در پایان، سربلندی و پیروزی ملت ایران، پیروزی رزمندگان اسلام و نابودی استکبار جهانی و صهیونیسم غاصب را از خداوند متعال مسئلت کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رهبر معظم انقلاب اسلامی «دام ظله الوارف» با توجه به شرایط حساس کشور در پیام ها و بیانیه های صادره، به ویژه در پیام ۲۷ تیرماه، مکررا و موکدا «صیانت از وحدت»، «پرهیز از تفرقه و تنازع و اختلافات سیاسی» و «خودداری از بیان ضعف ها و برجسته کردن تفاوت های اجتماعی» را وظیفه و تکلیفی همگانی دانسته و نقش عناصر مسئول و دلباخته انقلاب، امام و رهبری شهید را در انسجام و وحدت و یکپارچگی کشور، در شرایط جاری، مهم و حساس اعلام فرموده و خواستار تداوم اعتماد به مسئولان دلسوز در سه قوه و توجه به تلاش ها و خدمات مشهود آنان، برای رفاه و سعادت ملت شدند.

در این چارچوب، توجه و اهتمام به نکات ذیل، از اهمیت برخوردار است:

تعامل و همکاری ستودنی قوای سه گانه نظام و نیروهای مسلح، در راستای حفظ و دفاع از کیان ایران اسلامی، به ویژه در شرایط خطیر کشور، از جمله برکات الهی بر ملت و کشور عزیز ماست که هماهنگی میدان، دیپلماسی و اداره موفق امور جاری کشور، نتیجه شگرف آن است و همگان می بایست در این مسیر، یاری رسان باشند. امید است قوای سه گانه، با همکاری مجدانه، رسیدگی بیشتر به معیشت اقشار ضعیف و مبارزه با فسادهای اقتصادی را مد نظر قرار دهند. همراهی و همگامی ملت شریف ایران و امت رشید اسلام در دفاع از نظام اسلامی و ایران عزیز و حضور تاریخی آنان در تجمعات مردمی،‌ نقطه قوت و امید مسئولان و مایه دلگرمی رزمندگان و قوای مسلح است که باید آن را گرامی داشت. هر گونه اقدام، بیان، تحلیل و ارائه نظر یا راهبرد که نافی، ناقض یا کاهنده «وحدت همه جانبه آحاد ملت و نظام» باشد، محکوم است و برائت از اشخاصی که در آتش اختلاف و افتراق در جامعه اسلامی می دمند، یک ضرورت دینی و ملی است. اقدام صریح و روشنگرانه دفتر مقام معظم رهبری، در تاکید بر پرهیز از نشر اکاذیب و تحذیر از شکستن وحدت ملی، در بر دارنده رهنمودی حیاتی برای آحاد مردم و مسئولان است. نهادهای دینی و فرهنگی، روحانیت معظم اسلام و حوزه های علمیه و در راس آنان مراجع عظام تقلید«دامت برکاتهم»، بر اساس سیره سلف صالح، منادی و مدافع وحدت و همبستگی اجتماعی بوده اند. در این جهت، شایسته است مدیران نهادهای رسمی حوزوی، مفاخر حوزه های علمیه و تریبون های رسمی دینی و حوزوی و ملی در مقابل برخی اظهار نظرها و تحلیل های تفرقه افکن، اعلام نظر کنند و جامعه را از هدایت خویش برخوردار سازند. دولتمردان و مسئولان پیگیری کننده حقوق ملت ایران، در مقام اداره کشور و پیگیری هایی که در چارچوب راهبردهای اعلامی مقام معظم رهبری «دام ظله» صورت می پذیرد، از برخی نامهربانی ها و ناسپاسی ها با صبوری و سعه صدر عبور کنند. قوه قضاییه به حکم مسئولیت قانونی خود، در دفاع از حقوق عامه و صیانت از شأن مقامات و نهادهای رسمی کشور، در چارچوب قوانین، با دقت و قاطعیت، اقدامات لازم را معمول دارند و هیچ گونه انتساب یا منصب خاص، مانع اجرای عدالت و مجازات خاطیان نگردد. رسانه ها و فعالان رسانه ای در فضای مجازی و به ویژه رسانه ملی، به وظیفه خطیر خود در صیانت از وحدت ملی، اقدام و از ایجاد فضا، برای اظهارات زمینه ساز تفرقه، پرهیز کنند.

در پایان، سربلندی و پیروزی ملت سرافراز ایران، در سایه هدایت رهبر معظم انقلاب، پیروزی رزمندگان اسلام، نابودی استکبار جهانی و صهیونیزم غاصب را از خداوند قادر متعال مسألت می کنیم.

اسامی امضاکنندگان بیانیه به ترتیب درج در متن:

۱. مسعود آذربایجانی

۲. احمد آکوچکیان

۳. عبدالرحیم اباذری

۴. کمال اکبری

۵. محسن الویری

۶. ناصر الهی

۷. ناصرالدین انصاری

۸. عبدالرضا ایزدپناه

۹. علی بنائی

۱۰. مهدی پورحسین

۱۱. حسن پویا

۱۲. محمودرضا جمشیدی

۱۳. مهدی حاضری

۱۴. مهدی حقی

۱۵. علی‌محمد حکیمیان

۱۶. حسن خیری

۱۷. بهرام دلیری

۱۸. محمدکاظم رحمان‌ستایش

۱۹. جواد رفیعی

۲۰. محمدعلی رنجبر

۲۱. سعید روستاآزاد

۲۲. محمدجواد زارعان

۲۳. محمد ساجدی

۲۴. محمدرضا سالاری‌فر

۲۵. محمدتقی سبحانی

۲۶. سیدحسین شرف‌الدین

۲۷. حمیدرضا شریعتمداری

۲۸. علی شیرخانی

۲۹. علی شیروانی

۳۰. سیدمجتبی طاهری خرم‌آبادی

۳۱. سیدکاظم طباطبایی

۳۲. محمد عبداللهیان

۳۳. سیدعلی عماد

۳۴. سیدعلیرضا فاخری

۳۵. عبدالوهاب فراتی

۳۶. مجید کافی

۳۷. علی مختاری

۳۸. رضا مختاری

۳۹. عبدالهادی مسعودی

۴۰. محمدهادی مفتح

۴۱. محسن مهاجرنیا

۴۲. محمدعلی میرزایی

۴۳. سیدجعفر نبوی

۴۴. علیرضا نخبه

۴۵. ابوالحسن نواب

۴۶. عبدالفتاح نواب

۴۷. احمد واعظی

۴۸. علی ورسه‌ای

۴۹. رسول هاجری

۵۰. مصطفی هروی.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸