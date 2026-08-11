به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ فاطمه کربلایی از روابط عمومی برنامه «محفل»، در گفتوگو با خبرنگار ابنا از پخش سری جدید برنامه تلویزیونی «محفل ستارهها» از روز شنبه و همزمان با دوم ربیعالاول خبر داد.
وی با اشاره به رویکرد این برنامه اظهار داشت: سری جدید برنامه تلویزیونی «محفل ستارهها» از روز شنبه، همزمان با دوم ربیعالاول، روی آنتن شبکه سه سیما و شبکه نهال میرود.
کربلایی ادامه داد: «محفل ستارهها» که ویژه مخاطبان کودک و نوجوان تولید میشود، در سه فصل گذشته با استقبال قابل توجه مخاطبان همراه بوده و علاوه بر کودکان و نوجوانان، خانوادهها و مخاطبان در ردههای سنی مختلف نیز با این برنامه همراه شدهاند.
وی گفت: در سری جدید «محفل ستارهها» شخصیتهای تازهای به برنامه اضافه شده و تغییراتی نیز در فضای برنامه ایجاد شده است. این برنامه میزبان حافظان و قاریان قرآن، قصهگویان و نوجوانان مستعد و فعال در زمینههای مختلف است و تلاش میکند آموزش را با نشاط و سرگرمی همراه کند؛ رویکردی که در فصلهای گذشته نیز بازخوردهای مثبتی از سوی مخاطبان دریافت کرده است.
کربلایی بیان کرد: میزبانان این فصل همچون فصل گذشته، حجتالاسلام سیدکاظم روحبخش، حسنین الحلو، حامد شاکرنژاد و احمد ابوالقاسمی هستند و سبطین غلامحسین، قاری و مداح بینالمللی اهل کشور پاکستان، نیز به جمع میزبانان فصل چهارم اضافه شده است.
وی افزد: این سری از برنامه تلویزیونی «محفل ستارهها» از روز شنبه، همزمان با اول ماه ربیعالاول، ساعت ۱۸ از شبکه سه سیما و در ساعتهای ۱۶ و ۲۰ از شبکه نهال پخش خواهد شد.
«محفل ستارهها» با محوریت کشف و معرفی استعدادهای قرآنی، آموزش مفاهیم اخلاقی و دینی و ایجاد فضایی شاد، آموزشی و سرگرمکننده برای کودکان و نوجوانان تولید شده است.
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