ارتش یمن: مواضع و انبارهای تسلیحاتی عربستان را هدف قرار دادیم

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله به مراکز تجمع نظامیان سعودی، انبارهای تسلیحاتی و مراکز فرماندهی این نیروها در منطقه المخا و همچنین اردوگاه «تداوین» در استان مأرب خبر داد.

وی اعلام کرد که این عملیات با استفاده از شمار زیادی موشک و پهپاد انجام شده و اهداف مورد نظر به‌طور دقیق مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

به گفته وی، این حملات ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته که شماری از آنها سعودی بوده‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد که عملیات علیه تجمعات نیروهای سعودی ادامه خواهد یافت.

وی همچنین به نیروهای یمنی فریب‌خورده و اغفال‌شده هشدار داد که پیش از آنکه دیر شود، از همکاری با طرف‌های خارجی و آنچه «خیانت» خواند، دست بکشند.

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