خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: امام سجاد(ع)، در توصیف سیره عبادی عموی بزرگوار خویش، امام حسن مجتبی(ع)، ایشان را عابدترین و برترین مردم عصر خود معرفی می‌کنند. طبق فرمایش امام سجاد علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام مسیر حج را پیاده و با پای برهنه طی می‌فرمودند و هرگاه یاد مرگ، قبر، قیامت، صراط و دادگاه الهی می افتادند، اشک از چشمان مبارکشان جاری می‌شد. همچنین هنگام اقامه نماز و با شنیدن نام جهنم، از شدت خشیت الهی سراسر وجود ایشان به لرزه می‌افتاد. سخنران: حجت‌الاسلام کاشانی