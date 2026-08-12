به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی شامگاه سه‌شنبه، ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ در مراسم عزاداری شب رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) که در مسجد جامع رضوانشهر، ضمن تسلیت این ایام و گرامیداشت یاد و نام پیامبر اعظم(ص) و اهل‌بیت(ع)، با اشاره به ضرورت بازنگری در وظایف و مسئولیت‌ها در شرایط جدید جامعه افزود: با توجه به تحولاتی که با آن مواجه هستیم، همه مسئولان در هر جایگاهی، از امام جمعه و امام جماعت گرفته تا مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس و مسئولان عرصه بین‌الملل، باید نسبت به شرح وظایف و تکالیفی که بر عهده دارند بازنگری کنند.

مسجد باید متناسب با تحولات جامعه نقش‌آفرینی کند

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر اینکه نگاه به مسجد نیز باید متناسب با تحولات جامعه تغییر کند، گفت: مسجد یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های تربیت دینی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است و باید بتواند در شرایط جدید، نقش مؤثر خود را ایفا کند.

وی در ادامه با اشاره به آرمان وحدت جهان اسلام بیان کرد: امام خمینی(ره) همواره بر ضرورت نهادینه کردن امت اسلامی در جهان تأکید داشتند؛ زیرا اگر دنیای اسلام با یکدیگر متحد شوند، می‌توانند در عرصه‌های سیاسی، دینی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و علمی به قدرتی بزرگ در جهان تبدیل شوند.

آیت‌الله رمضانی افزود: این آرمان در میان بزرگان جهان اسلام، از جمله آیت‌الله العظمی بروجردی، سیدجمال‌الدین اسدآبادی و در عصر حاضر امام خمینی(ره)، مورد تأکید بوده است.

وی ادامه داد: امروز تنها با بعثت امت اسلامی مواجه نیستیم، بلکه شاهد شکل‌گیری نوعی «بعثت دنیای استضعاف» هستیم؛ به‌گونه‌ای که جریان‌های مختلف در آمریکا و اروپا نیز نسبت به ظلم و ستمی که در جهان رخ می‌دهد، به میدان آمده‌اند و نسبت به این وضعیت اعتراض دارند.

رحلت پیامبر(ص) بزرگ‌ترین مصیبت عالم اسلام است

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به شب رحلت پیامبر اکرم(ص) گفت: امشب شب رحلت بزرگ‌ترین انسان تاریخ و بزرگ‌ترین پیامبر الهی است؛ پیامبری که برای هدایت بشر مبعوث شد و از این جهت، همان‌طور که امیرالمؤمنین(ع) فرموده‌اند، رحلت ایشان بزرگ‌ترین مصیبت برای امت اسلامی و بشریت است.

وی افزود: با رحلت پیامبر اکرم(ص)، وحی قطع شد؛ دیگر آن ارتباط مستقیم وجود نداشت که پیامبر(ص) بر فراز منبر بفرمایند جبرئیل نازل شد، این آیه یا این سوره را آورد و این پیام الهی را به مردم ابلاغ کنند. این ارتباط مستقیم با رحلت پیامبر(ص) پایان یافت و از همین رو، رحلت ایشان مصیبتی بزرگ برای تمام بشریت است.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به آیه «وَما أَرْسَلْناکَ إِلّا کافَّةً لِلنّاسِ» و آیه «وَما أَرْسَلْناکَ إِلّا رَحمَةً لِلعالَمین» اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) برای همه انسان‌ها و برای رحمت جهانی مبعوث شد و خود نیز فرمود که برای رحمت مبعوث شده است.

جایگاه علمی و معنوی اهل‌بیت(ع) مورد تأکید علمای اسلام است

وی با اشاره به جایگاه اهل‌بیت(ع) در میان مسلمانان گفت: همه مسلمانان، چه شیعه و چه اهل سنت، جایگاه علمی و معنوی ائمه معصومین(ع) را پذیرفته‌اند و در این زمینه میان علمای اسلام سخنان و آثار فراوانی وجود دارد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) افزود: فخر رازی در تفسیر کبیر خود در تفسیر آیه‌الکرسی درباره تمسک به امیرالمؤمنین(ع) سخن گفته و ابن ابی‌الحدید معتزلی نیز در شرح نهج‌البلاغه درباره جایگاه امیرالمؤمنین(ع) مطالب مهمی بیان کرده است.

وی با اشاره به روایت «علی مع الحق والحق مع علی یدور حیثما دار» اظهار کرد: این روایت را برخی چنین معنا کرده‌اند که علی(ع) با حق است و حق با علی(ع) است، اما ابن ابی‌الحدید نیز بر این معنا تأکید دارد که هر جا علی(ع) باشد، حق نیز در همان‌جاست.

پیامبر(ص) سبک زندگی جاهلی را تغییر داد

آیت‌الله رمضانی در ادامه با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) سبک جدیدی از زندگی را به جامعه بشری معرفی کرد، گفت: پیش از بعثت، جامعه گرفتار سبک زندگی جاهلی بود؛ حریم‌ها رعایت نمی‌شد، زن و دختر جایگاه شایسته خود را نداشتند، توزیع عادلانه ثروت وجود نداشت و قومیت، قبیله‌گرایی و نژادپرستی بر روابط اجتماعی حاکم بود.

وی افزود: در آن زمان، برخی قبایل خود را برتر از دیگران می‌دانستند و حتی عرب بر عجم ترجیح داده می‌شد، اما پیامبر اکرم(ص) آمد و این سبک زندگی را تغییر داد و کرامت انسانی را در جامعه نهادینه کرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین(ع) درباره تقسیم انسان‌ها به «برادر دینی» یا «انسان» گفت: در نگاه اسلامی، انسان‌ها سیاه و سفید، عرب و عجم و دارای ارزش‌های نژادی متفاوت نیستند؛ بلکه همه انسان هستند و ملاک برتری، ارزش‌های انسانی و تقواست.

وی با اشاره به شخصیت بلال حبشی گفت: بلال حبشی با اینکه سیاه‌پوست بود، به دلیل ایمان و شخصیت انسانی خود به یکی از نزدیکان و یاران پیامبر(ص) تبدیل شد و مردم برای رسیدن به محضر پیامبر(ص) از طریق او ارتباط برقرار می‌کردند.

رفتار پیامبر(ص) با مردم؛ الگویی برای جامعه

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) برخلاف حاکمان و بزرگان آن دوران، خود را از مردم جدا نمی‌کرد، اظهار کرد: پیامبر(ص) در میان مردم می‌نشست، هر جا در مجلس جای خالی بود همان‌جا می‌نشست، با فقرا هم‌غذا می‌شد و ساده زندگی می‌کرد.

وی افزود: همین رفتار پیامبر(ص) موجب شد شخصیت‌هایی مانند «عدی بن حاتم» با مشاهده رفتار و زندگی ایشان، تفاوت پیامبر را با یک پادشاه و حاکم دریابند و به حقیقت دعوت ایشان پی ببرند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در نزد پیامبر اکرم(ص) گفت: پیامبر(ص) احترام ویژه‌ای برای حضرت فاطمه(س) قائل بود؛ هرگاه ایشان وارد می‌شد، پیامبر تمام‌قد به احترام او می‌ایستاد، به سوی او می‌رفت و دستش را می‌بوسید.

وی افزود: این احترام صرفاً به دلیل دختر پیامبر بودن حضرت فاطمه(س) نبود؛ بلکه به دلیل جایگاه عظیم ایشان به‌عنوان یک زن مسلمان و انسانی بود که حقیقت دین را در تمام وجود خود پذیرفته بود.

اسلام، معیار برتری را از ثروت و نژاد به ایمان تغییر داد

آیت‌الله رمضانی با اشاره به داستان «جویبر» اظهار کرد: جویبر جوانی سیاه‌پوست و فقیر بود که به پیامبر(ص) گفت کسی حاضر نیست دخترش را به او بدهد. پیامبر(ص) او را برای خواستگاری نزد یکی از خانواده‌های شناخته‌شده فرستاد و تأکید کرد که معیار همتایی در ازدواج، ایمان و تقواست، نه ثروت و موقعیت اجتماعی.

وی افزود: این نگاه، تغییر اساسی در معیارهای اجتماعی بود؛ زیرا اسلام همتایی را در ایمان و تقوا می‌داند، نه در تعداد خانه‌ها، میزان ثروت و موقعیت اجتماعی.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به داستان فردی که به دلیل فقر نزد پیامبر(ص) آمده بود، گفت: پیامبر(ص) به جای اینکه صرفاً نیاز او را برطرف کند، او را به کار و تلاش و توکل بر خدا دعوت کرد و همین توصیه سبب شد آن فرد با جمع‌آوری و فروش هیزم، به تدریج به توانایی مالی برسد و حتی دست دیگران را نیز بگیرد.

پیامبر(ص) جامعه را با توحید و توکل تربیت کرد

آیت‌الله رمضانی بیان کرد: پیامبر اکرم(ص) انسان‌ها را با خدا مأنوس می‌کرد و به آنان توکل، تلاش و مسئولیت‌پذیری می‌آموخت. ایشان زنان، مردان و کودکان را تربیت می‌کرد، کودکان را در آغوش می‌گرفت و می‌بوسید و محبت را بخشی از تربیت دینی می‌دانست.

وی با اشاره به داستان مردی که دختران خود را زنده به گور کرده بود، افزود: نقل شده است مردی نزد پیامبر(ص) آمد و از جنایتی که در دوران جاهلیت مرتکب شده بود سخن گفت. پیامبر(ص) با شنیدن این ماجرا گریه کرد؛ این رفتار نشان می‌دهد که اسلام چگونه با جنایت‌های جاهلیت علیه زنان و دختران مقابله کرد و کرامت آنان را به جامعه بازگرداند.

پیروان پیامبر(ص) باید در برابر ظلم ایستادگی کنند

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به آیه «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» گفت: پیروان پیامبر(ص) دو ویژگی مهم دارند؛ در برابر دشمنان و کسانی که به جنگ دین و انسانیت آمده‌اند، محکم و مقاوم هستند و در میان مؤمنان، اهل رحمت و مهربانی‌اند.

وی افزود: در نگاه قرآن، جامعه مؤمن باید هم در برابر ظلم و سلطه ایستادگی کند و هم در درون خود اهل رحمت، محبت و برادری باشد.

تربیت انسان‌های مقاوم؛ الگوی پیامبر(ص)

آیت‌الله رمضانی با اشاره به داستان جوانی که پس از نماز صبح نزد پیامبر(ص) آمد، اظهار کرد: پیامبر(ص) از او پرسید چگونه صبح کرده است و او پاسخ داد که با یقین صبح کرده‌ام. وقتی پیامبر(ص) نشانه‌های یقین او را پرسید، جوان گفت که بهشت و جهنم را مشاهده کرده و از سرانجام انسان‌ها آگاه شده است.

وی افزود: این جوان از پیامبر(ص) خواست دعا کند تا به شهادت برسد و پیامبر(ص) نیز برای او دعا کرد. این جوان در یکی از جنگ‌ها به شهادت رسید و نمونه‌ای از انسان‌هایی بود که پیامبر اکرم(ص) با تربیت توحیدی، آنان را برای فداکاری و شهادت آماده کرده بود.

سه ویژگی مؤمن در کلام امام رضا(ع)

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به حدیثی از امام رضا(ع) گفت: امام رضا(ع) می‌فرمایند مؤمن، مؤمن واقعی نمی‌شود مگر اینکه سه ویژگی در او باشد؛ یک سنت از پروردگار، یک سنت از پیامبر و یک سنت از ولی خدا.

وی ادامه داد: سنتی که از پروردگار است، کتمان اسرار است؛ اگر انسان به اسرار دیگران آگاه شد، نباید آبروی آنان را ببرد، زیرا آبروی مؤمن اهمیت و حرمت دارد.

آیت‌الله رمضانی افزود: سنت پیامبر(ص) مدارا با مردم است. انسان باید با مردم مدارا کند و این موضوع در سیره پیامبر اکرم(ص) جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی سومین ویژگی را صبر و مقاومت دانست و گفت: سنت ولی خدا، صبر و مقاومت است. انسانی که در کنار ولی خدا قرار می‌گیرد، باید صبر و تاب‌آوری داشته باشد؛ همان‌گونه که یاران امام حسین(ع) در کربلا با وجود اندک بودن شمارشان، در مسیر ولایت ایستادند و مقاومت کردند.

ملت ایران به بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده است

آیت‌الله رمضانی با اشاره به تجربه انقلاب اسلامی و دوران رهبری امام خمینی(ره) اظهار کرد: امام خمینی(ره) و دیگر بزرگان انقلاب، مردم را برای حضور در صحنه و پذیرش مسئولیت تربیت کردند و این تربیت سبب شد ملت ایران به بلوغ سیاسی و اجتماعی برسد.

وی افزود: امروز ملت ایران به الگویی برای بسیاری از ملت‌ها تبدیل شده و ایستادگی و مقاومت مردم ایران در برابر فشارها و تهدیدها در نقاط مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: البته در کنار این ملت، مسئولان نیز باید به وظایف خود عمل کنند و مشکلات مردم را حل کنند؛ اما امروز ملت ایران پشتوانه رزمندگان و مسئولان کشور است.

وحدت و انسجام؛ مهم‌ترین نیاز امروز کشور

وی وحدت، انسجام و یکپارچگی را از مهم‌ترین نیازهای امروز کشور دانست و گفت: نباید از خودمان ضعف نشان دهیم؛ باید قدرت و انسجام خود را به نمایش بگذاریم. قدرت‌نمایی ملت ایران موجب شده دشمنان در برخی عرصه‌ها عقب‌نشینی کنند.

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: هر جا مردم ما جلوتر حرکت کردند، دشمن عقب‌نشینی کرده است و هر جا ما عقب‌نشینی کنیم، دشمن چند قدم جلوتر خواهد آمد. بنابراین باید دشمن را شناخت و نسبت به اهداف او هوشیار بود.

دشمن دین، فرهنگ و عفاف جامعه را هدف گرفته است

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه دشمن در جنگ ترکیبی، دین، فرهنگ، غیرت و عفاف جامعه را هدف قرار داده است، گفت: نباید تصور کنیم مسئله فقط جنگ و آتش‌بس و مذاکره است؛ دشمن ممکن است از این مراحل برای ایجاد آرایش جدید و وارد کردن ضربه‌های دیگر استفاده کند.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند از طریق ترویج برخی الگوهای فرهنگی، هویت دینی جامعه را تغییر دهد و باید نسبت به این مسئله هوشیار باشیم.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر اهمیت عفاف و هویت دینی جامعه اظهار کرد: ایرانیان مردمی نجیب و غیرتمند هستند و زنان و مردان جامعه نیز نسبت به هویت و ارزش‌های خود حساسیت دارند. نباید اجازه داد دشمن این ارزش‌ها را هدف قرار دهد.

وی ادامه داد: در جنگ ترکیبی، یکی از اهداف دشمن تغییر فرهنگ و هویت دینی است. باید مراقب باشیم که به نام آزادی و با استفاده از برخی شعارها، ارزش‌های جامعه مورد هجمه قرار نگیرد.

مذاکره باید از موضع اقتدار باشد

آیت‌الله رمضانی با اشاره به موضوع مذاکره و روابط با نظام سلطه گفت: تجربه نشان داده است که چرخه جنگ، آتش‌بس و مذاکره ممکن است بارها تکرار شود و نباید اجازه داد مذاکره به ابزاری برای تحمیل خواسته‌های طرف مقابل تبدیل شود.

وی افزود: مذاکره زمانی معنا پیدا می‌کند که حقوق ملت ایران به رسمیت شناخته شود و جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور مقتدر و نظام دینی قدرتمند مورد پذیرش قرار گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: دیپلماسی فعال باید با پشتوانه ملت ایران، در مسیر استیفای حقوق ملت حرکت کند و ادبیات مذاکره نیز باید از حالت تحمیل و دیکته کردن خواسته‌های طرف مقابل خارج شود.

وی با اشاره به اهمیت مقاومت در منطقه گفت: لبنان و جریان مقاومت برای ما مهم هستند و تقویت اقتدار مقاومت در منطقه می‌تواند به افزایش قدرت جهان اسلام منجر شود.

جامعه اسلامی باید در برابر نقشه دشمن هوشیار باشد

آیت‌الله رمضانی با هشدار نسبت به پیامدهای تغییر ارزش‌های فرهنگی گفت: پیامبر اکرم(ص) درباره دوره‌ای هشدار داده‌اند که نقشه دشمن در جامعه نفوذ کند، جوانان و زنان فاسد شوند و معروف، منکر و منکر، معروف تلقی شود. این مرحله یکی از خطرناک‌ترین وضعیت‌ها برای جامعه است.

وی افزود: امروز مسئولیت ما در حوزه مقاومت، عفاف، مسئولیت‌های دینی و فرهنگی بسیار سنگین است و باید مراقب خود، خانواده و نسل جوان باشیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در پایان با اشاره به جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی گفت: در کنار ولی خدا بودن، مسئولیت سنگینی است و امروز این ولایت و زعامت بر عهده رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار دارد و امیدواریم حرکت ملت ایران مقدمه‌ای برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) باشد.

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