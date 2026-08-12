واکنش ترامپ به فرار بزدلانه از ترکیه: احتمال ترورم وجود داشت!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به سبک گزافهگویی همیشگی خود مدعی شد این کشور «کنترل کامل» تنگه هرمز را در اختیار دارد.
او گفت: «من به ایران اعتماد ندارم و ما بهطور کامل تنگه هرمز را کنترل میکنیم.»
ترامپ همچنین در اظهاراتی گستاخانه و توهینآمیز مدعی شد: «ایران اجازه نخواهد داشت به قلدر خاورمیانه تبدیل شود».
این اظهارات در شرایطی است که بسیاری از محافل آمریکایی اذعان دارند که ایران پس از جنگ توانسته است قدرت خود را بیش از گذشته در غرب آسیا تثبیت کند. روز گذشته نیز والاستریت ژورنال نوشت: کشورهای عربی کنترل ایران بر تنگه هرمز را پذیرفتهاند.
ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود با تأیید ضمنی گزارش رسانهها از فرار بزدلانه خود از ترکیه، گفت: هنگام تغییر هواپیمایم در ترکیه، طبق دستورالعملهای سرویس مخفی و ارتش عمل میکردم؛ هواپیمایی که سوار آن بودم با «خطری بزرگتر» مواجه بود.
او افزود: «فکر میکنم هواپیمایی که با آن سفر کردم، بیشتر در معرض خطر بود. فکر میکنم خطر بیشتری داشت، چون هواپیمایی بود که احتمال بیشتری داشت آنها آن را هدف قرار دهند.»
ترامپ سپس با یک ژست پوشالی، در پاسخ به سؤالی در ارتباط با احتمال ترورش گفت: «صادقانه بگویم، من نگران هیچ چیز نیستم؛ هرچه میخواهد باشد. شما موضع من را میدانید؛ برایم اهمیتی ندارد.». این ادعا و بلوف نیز در حالی است که روز گذشته رسانهها تصاویری از استقرار یک سامانه پدافندی در زمین گلف ترامپ منتشر کردند که نشان میداد او تا چه حد نگران جانش است.
روزنامه واشنگتن پست پریروز در این خصوص گزارش کرده بود ترامپ، ماه گذشته میلادی هنگام بازگشت از ترکیه، در اقدامی کمسابقه، بهطور مخفیانه با یک هواپیمای نظامی به آمریکا بازگشت در حالی که کاخ سفید اعلام کرده بود او با هواپیمای اختصاصی ریاستجمهوری آمریکا در حال پرواز است.
برخی منابع خبری میگویند هدف اصلی این عملیات، پنهانکاری مسیر پرواز رئیسجمهور به دلیل یک تهدید قابلقبول (credible threat) برای ترور توسط ایران بود. خود ترامپ نیز در کنفرانسی خبری این موضوع را تأیید کرده و گفته بود: من شماره یک در لیست ترور ایران هستم.
ترامپ در مقابل دوربینها سوار بر هواپیمای قدیمی «ایر فورس وان» (که نقش طعمه را ایفا میکرد) شد و رسانهها و حتی برخی کارکنان کاخ سفید تصور کردند او با همین هواپیما ترکیه را ترک میکند.
فقط چند دقیقه بعد، ترامپ از طریق یک خودروی مخصوص حمل غذا (catering truck) به صورت پنهانی از هواپیما خارج و به یک هواپیمای کوچکتر نظامی از نوع سی-۳۲ای (C-۳۲A) منتقل شد. این هواپیما با خاموش بودن فرستنده و با یک نام رمز نظامی (Reach ۱۸) به سمت انگلیس پرواز کرد.
برای اینکه این عملیات فریبندهتر به نظر برسد، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، به طور جداگانه سوار همان هواپیمای سی-۳۲ای شد تا جای خالی ترامپ در هواپیمای قدیمی حس نشود، در حالی که او نیز با ترامپ در این هواپیما بود.
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