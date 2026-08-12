خبرنگار اسرائیلی: اگر ایران نبود، بشریت هیچ امیدی به آینده نداشت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ«آلون میزراحی» خبرنگار یهودی ضدصهیونیست در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: تمام جهان غرب به یک فاحشهخانه انحصاریِ صهیونیستی تبدیل شده و اگر ایران نبود، بشریت هیچ امیدی به آینده نداشت.
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آلون میزراحی، تحلیلگر سیاسی و فعال رسانهای یهودی ضدصهیونیست، در پیامی در ایکس با لحنی تند نوشت: تمام جهان غرب به یک فاحشهخانه انحصاریِ صهیونیستی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ«آلون میزراحی» خبرنگار یهودی ضدصهیونیست در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: تمام جهان غرب به یک فاحشهخانه انحصاریِ صهیونیستی تبدیل شده و اگر ایران نبود، بشریت هیچ امیدی به آینده نداشت.
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