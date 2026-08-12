  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

درخواست علمای یمن برای قطع روابط کشورهای اسلامی با آمریکا

۲۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۴
کد مطلب: 1851709
درخواست علمای یمن برای قطع روابط کشورهای اسلامی با آمریکا

اتحادیه علمای یمن با صدور بیانیه‌ای، تکرار اهانت به قرآن کریم و مقدسات اسلامی را ناشی از نبود مجازات برای عاملان این اقدامات دانست و از کشورهای اسلامی خواست روابط خود را با آمریکا قطع کنند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه علمای یمن در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اهانت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به قرآن کریم، خواستار پیگیری قضایی عاملان این اقدامات و محاکمه آنها شد.

این اتحادیه همچنین از ملت‌های مسلمان خواست در اعتراض به اهانت به قرآن کریم، با برگزاری تظاهرات و تحریم اقتصادی فراگیر کالاهای آمریکایی، مخالفت خود را اعلام کنند.

اتحادیه علمای یمن در ادامه، برخی دولت‌های عربی و اسلامی از جمله عربستان سعودی را به دلیل همکاری و ائتلاف با آمریکا در این اقدامات شریک دانست.

این نهاد همچنین از مردم یمن خواست در حمایت از قرآن کریم پیشگام باشند و دفاع از این کتاب آسمانی را در برنامه‌های ویژه میلاد پیامبر اسلام (ص) بگنجانند.

..........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha