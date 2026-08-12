اعتراف پنتاگون به کشتار غیرنظامیان در حملات آمریکا به یمن

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت جنگ آمریکا( پنتاگون) به صورت رسمی تایید کرد که حملات سال گذشته آمریکا در یمن منجر به کشته شدن۱۵۳ غیرنظامی و مجروح شدن ۲۴۳ غیرنظامی دیگر شده است.

از شبکه سی بی اس نیوز،‌ گزارشی که اواخر روز دوشنبه به کنگره ارائه شد، نشان می‌دهد که حملات نظامی سال گذشته علیه گروه حوثی یمن(انصارالله) با نام عملیات راف رایدر منجر به کشته شدن ۱۵۳ غیرنظامی و مجروح شدن ۲۴۳ نفر دیگر شده است.

این گزارش ۱۲ صفحه‌ای طبق قانون سال ۲۰۱۸ که افشای سالانه تلفات غیرنظامیان را الزامی می‌کند، به کمیته خدمات مسلح سنا ارسال شد و جزئیات سه حادثه در یمن در آوریل گذشته را شرح می‌دهد.

این گزارش نشان می دهد که حمله‌ آمریکا به صنعا در تاریخ ۶ آوریل ۲۰۲۵ منجر به کشته شدن پنج غیرنظامی و حمله ۱۷ آوریل به بندر راس عیسی منجر به کشته شدن ۸۰ غیرنظامی شده است. دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده که حمله بندر راس عیسی باید به عنوان جنایت جنگی بررسی شود.

طبق این گزارش، حمله سوم در نزدیکی صعده در ۲۸ آوریل منجر به کشته شدن ۴۷ غیرنظامی شد.

پنتاگون اعلام کرده است که ۱۵ حادثه دیگر در یمن همچنان در دست بررسی است.

پروژه داده‌های یمن که یک گروه نظارتی مستقل است، اعلام کرده تعداد قربانیان حملات نظامی آمریکا در یمن ۲۳۸ غیرنظامی است که بیشتر از آمار پنتاگون است.

این گزارش پنتاگون همچنین به خاطر عدم محاسبه تلفات ناشی از حملات بحث‌برانگیز در کارائیب و اقیانوس آرام قابل توجه است. بر اساس گزارش ها، در حملات سال گذشته آمریکا به قایق های مظنون به حمل مواد مخدر حدود ۱۲۰ نفر و در حملات سال جاری نیز ۹۵ نفر کشته شده اند.

آمار تلفات غیرنظامیان در سال جاری در حالی منتشر می‌شود که پنتاگون بودجه و نیروهای یک اداره که وظیفه آن کاهش آسیب به غیرنظامیان در جریان عملیات نظامی آمریکا است را کاهش داده است.

پیت هگست وزیر جنگ آمریکا گفته است که می‌خواهد «دست جنگجویان آمریکایی را باز کند» و بر «حداکثر کشندگی، نه قانون‌گرایی سست» تأکید کرده است.

وی در ماه‌های اولیه حضورش در پنتاگون، وکلای ارشد نظامی ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی را اخراج کرد و پیش از این، وکلای نظامی یا وکلای دادگستری را تحقیر می‌کرد.

هگست اوایل سال جاری میلادی در مورد حفاظت از غیرنظامیان به کنگره آمریکا گفت: ارتش آمریکا هرگز غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد و سعی می کند تا حد ممکن به غیرنظامیان آسیبی نرسد.

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