به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از یو اس ای تودی، این نظرسنجی که روز سه شنبه منتشر شد، نشان می دهد که تنها ۳۳ درصد از آمریکایی‌ها عملکرد ترامپ را تأیید می‌کنند که نسبت به هفته قبل سه درصد کاهش یافته است. این پایین‌ترین میزان تأیید ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۵ در نظرسنجی‌های یوگاو است.

در کنار از افت مداوم محبوبیت ترامپ در نظرسنجی‌ها، اکثریت آمریکایی‌ها( ۶۰ درصد) رئیس‌جمهور آمریکا را «صادق و قابل اعتماد» نمی‌دانند. طبق جدیدترین نظرسنجی، ۶۵ درصد از شرکت کنندگان اعلام کردند که آمریکا در مسیر اشتباهی پیش می‌رود که ۲ درصد بیشتر از نظرسنجی انجام شده در اواخر ژوئیه است.

آخرین نظرسنجی همچنین نشان داد که سن ترامپ همچنان برای مردم آمریکا نگران کننده است، به طوری که ۵۳ درصد اعلام کردند که از نظر آنها ترامپ ۸۰ ساله برای حضور در کاخ سفید خیلی پیر است.

نظرسنجی اکونومیست/یوگاو از ۷ تا ۱۰ آگوست در میان ۱۵۸۹ بزرگسال آمریکایی انجام شد. حاشیه خطای این نظرسنجی مثبت یا منفی ۳.۲ درصد بود.

به گزارش ایرنا،‌ پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حالیکه بر اساس نظرسنجی‌ها دارای کمترین محبوبیت در دومین دوره ریاست جمهوری خود در میان روسای جمهوری این کشور قرار دارد، با عصبانیت، نظرسنجی‌های انجام گرفته از سوی رسانه‌های خبری را جعلی خواند و ادعا کرد: نظرسنجی‌های واقعی درباره میزان حمایت از او در بهترین وضعیت قرار دارند.

مجموعه‌ای از نظرسنجی‌های جدید در روزهای اخیر نشان می‌دهد که ترامپ در پایین‌ترین سطح محبوبیت در دوره دوم ریاست‌جمهوری اش قرار دارد و تنها حدود یک‌سوم آمریکایی‌ها از او حمایت می‌کنند؛ چرا که بن‌بست در جنگ علیه ایران و قیمت بالای بنزین، هزینه‌های سیاسی برای او به همراه داشته است.

تازه ترین نظرسنجی‌ها نشان می دهند که ترامپ نامحبوب ترین رئیس جمهوری در دوره دوم روسای جمهوری آمریکا در تاریخ همه نظرسنجی‌هایی است که سابقه آن به دهه ۱۹۴۰ میلادی باز می‌گردد.

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