خبرنگاری؛ روایتِ ایثار پنج دهه ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، غلامرضا توکل صبح امروز در نشست خبری به مناسبت هفته خبرنگار که در مجتمع ایثار برگزار شد، ضمن گرامیداشت شهدای رسانه و تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، اظهار کرد: برای رسیدن به دولت و جامعه اسلامی و تحقق تمدن اسلامی، از حضور همیشگی مردم در صحنه تشکر و قدردانی میکنیم.
وی با تأکید بر اینکه مردم شهیدپرور استان فارس همواره در صحنه حضور دارند، افزود: از نیروهای مقتدر مسلح که توان بازدارندگی کشور را افزایش دادهاند نیز قدردانی میکنیم. امیدواریم ما نیز در رکاب باشیم و بتوانیم وظیفه خود را بهدرستی انجام دهیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مردم به محض انتشار یک خبر، آن را با فکر و قلب و ذهن خود میپذیرند. باید از همه کسانی که در هر لباس برای ایران اسلامی تلاش میکنند، بهویژه دولتمردانی که برای رسیدن به عزت و پیروزی نهایی کوشش دارند، تشکر کنیم.
توکل با تبریک روز خبرنگار خاطرنشان کرد: روز خبرنگار، روز شهادت شهید صارمی است؛ شهیدی که با ایثار و اخلاص خود نماد مقاومت شد. خبرنگار کسی است که در مسیر خدمت به خلقالله میایستد و در کنار فرماندهان به فعالیت خود ادامه میدهد. خبرنگاری شغل نیست؛ عشق، علاقه و ارادت است.
وی با اشاره به دشواریهای حرفه خبرنگاری گفت: از اینکه امیدبخشی به مردم میکنید، قدردانی میکنیم. مسئولیت خبرنگاری مسئولیتی خطیر است. باید از تزکیه نفسها و مشکلات مسیر گفت؛ از دهه اول انقلاب که میخواستند ما را از بین ببرند، از دهه دوم که تغییر رفتارها رخ داد، از تحریمها، از دهه سوم اوج فتنهها، از دهه چهارم عزتمندی و از دهه پنجم صدور انقلاب.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس بیان کرد: امروز ایران اسلامی یکتنه در برابر همه دشمنان ایستاده است. در حوزه جنگ نیز از اینکه خبرنگاران احوال جنگ را بهنحو احسن برای مردم تبیین میکنند، تشکر میکنیم. ثبت و ضبط بهترین تصاویر دوران جنگ را خبرنگاران و عکاسان انجام دادند و برگرداندن اعتماد عمومی بر عهده خبرنگاران است.
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