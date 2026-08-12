شناسایی پیکر مطهر شهید دفاع مقدس پس از ۳۸ سال

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئول مرکز ایثارگران سپاه فجر فارس گفت: پیکر مطهر شهید بهروز مصلحیان، پس از ۳۸ سال مفقودالاثری شناسایی شد.

سرهنگ دوم پاسدار محسن فراشاهی افزود: با انجام نمونه‌گیری و آزمایش DNA از مادر و خواهران شهید، پیکر مطهر این شهید بزرگوار شناسایی و تفحص شد.

او ادامه داد: با توجه به اینکه یادمان شهید مصلحیان در گلزار شهدای کازرون قرار دارد، پیکر مطهر این شهید پس از تشییع در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده خواهد شد.

مسئول مرکز ایثارگران سپاه فجر فارس افزود: در خصوص زمان انتقال پیکر مطهر شهید به کازرون و برگزاری مراسم تشییع و تدفین نیز متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

فراشاهی گفت: پدر و مادر شهید مصلحیان در قید حیات نیستند اما این شهید ۲ برادر و ۲ خواهر دارد.

فراشاهی افزود: شهید مصلحیان متولد چهارم آبان‌ماه سال ۱۳۴۳ در کازرون و عضو وظیفه لشکر ۱۹ فجر بود که در چهارم تیرماه سال ۱۳۶۷ در جزیره مجنون و در جریان تک دشمن به شهادت رسید.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸