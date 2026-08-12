آمریکا گروگان اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حافظ نعیم‌الرحمان، امیر جماعت اسلامی پاکستان، با اشاره به وضعیت سیاسی این کشور گفت: در انتخابات کنونی، دولت‌ها بر اساس رأی و نظر مردم شکل نگرفته‌اند و زمانی که حکومت‌ها مطابق خواست مردم تشکیل نشوند، بحران اعتماد به وجود می‌آید.

وی افزود: از سوی حزب «جنبش دموکراتیک پاکستان» نیز این موضوع مطرح شده است که این نظام دیگر کارآمد نیست و این سیستم نمونه‌ای از ناکارآمدی است. صرف اعتراف به وجود مشکل کافی نیست، بلکه باید بررسی شود که چگونه مردم در انتخابات مشارکت داده می‌شوند.

امیر جماعت اسلامی پاکستان اظهار داشت: این سیستم تنها یک بُعد ندارد و در این نظام، مردم عادی هیچ سهمی ندارند. با تغییرات سطحی و صرفاً جابه‌جا کردن افراد، مشکل حل نخواهد شد؛ بلکه باید نظام تغییر کند و راه‌حل این مسئله نیز تنها این است که قانون اساسی در اولویت قرار گیرد.

حافظ نعیم‌الرحمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از توافق مکه استقبال می‌کنیم و باید در مرحله بعدی این توافق، ایران، قطر و بنگلادش نیز به آن ملحق شوند.

وی تأکید کرد: توافق مکه نباید تنها در حوزه دفاعی باشد، بلکه باید مسائل اقتصادی را نیز دربر بگیرد. ائتلاف دفاعی مکه باید با صراحت در برابر اسرائیل بایستد.

امیر جماعت اسلامی پاکستان با اشاره به وضعیت غزه گفت: در غزه همچنان مردم به شهادت می‌رسند و آمریکا گروگان اسرائیل قرار دارد.

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