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اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی

۲۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۱:۱۷
کد مطلب: 1851772
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی

مسئولان گروه تبلیغی اعتاب مقدس کشور عراق با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با معاون فرهنگی این آستان مقدس پیرامون فعالیت های تبلیغی و ترویجی در کشور عراق گفت‌وگو و برای اقدامات مشترک با آستان مقدس بانوی کرامت اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان گروه تبلیغی اعتاب مقدس کشور عراق با حضور در حرم مطهر بانوی کرامت با معاون فرهنگی این آستان مقدس دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت های این گروه تبلیغی در رابطه با همکاری و اقدامات مشترک با آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها گفت‌وگو و تبادل نظر صورت گرفت.

گفتنی است این گروه تبلیغی شامل طلاب حوزه علمیه نجف اشرف هستند که از طرف اعتاب مقدس عراق در حرم ها، شهرها و مناطق مختلف عراق فعالیت تبلیغی و ترویجی دارند.

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پایان پیام

اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی
اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی

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