اعلام آمادگی گروه تبلیغی اعتاب مقدس عراق برای همکاری با آستان مقدس فاطمی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان گروه تبلیغی اعتاب مقدس کشور عراق با حضور در حرم مطهر بانوی کرامت با معاون فرهنگی این آستان مقدس دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت های این گروه تبلیغی در رابطه با همکاری و اقدامات مشترک با آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها گفت‌وگو و تبادل نظر صورت گرفت.

گفتنی است این گروه تبلیغی شامل طلاب حوزه علمیه نجف اشرف هستند که از طرف اعتاب مقدس عراق در حرم ها، شهرها و مناطق مختلف عراق فعالیت تبلیغی و ترویجی دارند.

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