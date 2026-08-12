به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام مجید حیدریفر در محفل تفسیر حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به فرارسیدن سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، اظهار داشت: قرآن کریم در آیات مختلف، صفات و ویژگیهای متعددی را برای رسول گرامی اسلام(ص) بیان کرده و یکی از جامعترین این آیات، آیات ۱۵۷ و ۱۵۸ سوره اعراف است.
وی افزود: در این آیات، پیامبر اکرم(ص) با ویژگیهایی همچون رسول، نبی، امی، دعوتکننده به معروف، نهیکننده از منکر، حلالکننده پاکیزهها و حرامکننده پلیدیها معرفی شده است و قرآن کریم بر جایگاه ویژه آن حضرت در هدایت جامعه تأکید دارد.
حیدریفر با اشاره به واژه «امی» در قرآن کریم تصریح کرد: امی به معنای بیسواد بودن پیامبر اکرم(ص) نیست، بلکه به این معناست که حضرت از مکتب بشری چیزی نیاموخته و خواندن و نوشتن را از کسی فرا نگرفته بود؛ چراکه علم پیامبر(ص) الهی و لدنی بود و آموزههای ایشان از سرچشمه وحی دریافت میشد.
این استاد حوزه ادامه داد: قرآن کریم همچنین بیان میکند که ویژگیهای پیامبر اکرم(ص) در تورات و انجیل پیشین نیز معرفی شده بود و اهل کتاب نشانهها و ویژگیهای آن حضرت را میشناختند؛ با این حال، برخی از آنان به دلیل تعصبات و مخالفتهای خود، از پذیرش پیامبر خاتم(ص) سر باز زدند.
وی با اشاره به یکی دیگر از ویژگیهای رسول خدا(ص) گفت: پیامبر اکرم(ص) مأمور به امر به معروف و نهی از منکر بود و این فریضه با ارشاد، نصیحت و موعظه تفاوت دارد؛ زیرا امر به معروف به معنای فرمان دادن در چارچوب جایگاه و مسئولیت شرعی است.
حیدریفر در پایان با اشاره به آیه ۱۵۱ سوره بقره خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) مأموریت داشت آیات الهی را برای مردم تلاوت کند، مردم را تزکیه نماید، کتاب و حکمت بیاموزد و معارفی را به آنان تعلیم دهد که بدون هدایت وحی، امکان دستیابی به آن برای انسانها وجود نداشت؛ ازاینرو شناخت شخصیت پیامبر(ص) و معارف قرآن و عترت، زمینه بهرهمندی بیشتر از هدایت الهی است.
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