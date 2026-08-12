رژیم صهیونیستی پیکر ۱۷۰۰ شهید فلسطینی را گروگان گرفته است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش آزادی فلسطین تأکید کرد که رژیم صهیونیستی پیکر بیش از ۱۷۰۰ شهید فلسطینی را در گورهای شماره گذاری شده و سردخانهها نگهداری میکند و این اقدام را جنایتی مستمر علیه شهدا و خانوادههای آنان و نقض آشکار حرمت مردگان و ابتداییترین قواعد انسانی و حقوقی دانست.
این جنبش در بیانیهای اعلام کرد: اصرار دشمن بر استفاده از پیکر شهدا بهعنوان ابزار فشار و چانهزنی، نشان میدهد که این سیاست، اقدامات فردی نیست، بلکه رویکردی رسمی است که سادیسم دشمن در انتقامگیری از خانوادههای شهدا و اعمال فشار بر ملت فلسطین و بهرهبرداری از پیکرهای مردگان برای تحقق اهداف سیاسی و امنیتی را منعکس میکند
این جنبش تأکید کرد: پیکر شهید برگ مذاکره نیست و حق خانواده او برای بازپسگیری پیکر و دفن آن با کرامت، قابل معامله یا باجگیری نیست. همچنین تأکید کرد که دشمن با اتخاذ چنین سیاستی نخواهد توانست اراده ملت فلسطین را درهم بشکند یا حقیقت جنایات خود را محو کند.
جنبش آزادی فلسطین، رژیم صهیونیستی را مسئول کامل ادامه این جنایت دانست و از سازمان ملل متحد، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و نهادهای حقوق بشری بینالمللی خواست از موضع سکوت خارج شوند، این پرونده را بهصورت فوری مورد بررسی قرار دهند و برای مشخص شدن سرنوشت تمامی پیکرهای در بازداشت و تحویل آنها به خانوادههایشان بدون هیچ شرطی، فشار وارد کنند.
این جنبش تأکید کرد: عدالت با شهادت صاحب آن ساقط نمیشود، کرامت شهید در لحظه شهادت او پایان نمییابد و حق خانواده او برای در آغوش گرفتن پیکرش و دفن او، حقی ثابت باقی خواهد ماند که دشمن هر اندازه زمان بگذرد، اختیار سلب آن را ندارد.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما