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۴ میلیون زائر وارد مشهد مقدس شده‌اند

۲۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۹
کد مطلب: 1851785
۴ میلیون زائر وارد مشهد مقدس شده‌اند

قائم مقام وزیر کشور از ورود ۴ میلیون زائر به مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علی اکبر پورجمشیدیان رئیس ستادمرکزی اربعین و قائم مقام وزیر کشور  اظهار کرد: بیش از ۴ میلیون نفر از داخل ایران و سایر کشورها وارد مشهد شده اند و تمامی امکانات و نیازهای لازم برای خدمت رسانی به آنان فراهم است.

قائم مقام وزیر کشور افزود: بیش از ۷۰۰ هزار نفر، به ویژه از استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، در حال طی کردن مسیر پیاده روی به سمت حرم مطهر امام رضا (ع) هستند.

وی بیان کرد: از زائران میخواهم زمان بازگشت به شهرهای خود را مدیریت کرده و با دستگاههای اجرایی خدمت رسان همکاری کنند تا خدمتگزار شایستهای برای عزاداران و مهمانان سفره امام رضا (ع) باشیم.

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پایان پیام/ ۲۱۸

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