به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان، حکومت کنونی این کشور را خطرناک‌ترین حکومت در میان ملت‌ها توصیف کرد و گفت این حکومت به واشنگتن و تل‌آویو امتیازاتی می‌دهد که آنها طی ده‌ها سال گذشته حتی رؤیای آن را نیز در سر نداشتند.

قبلان گفت: کشور در حال خونریزی است، طبیعت منطقه در آتش می‌سوزد و حاکمیت لبنان بر سر میز چارچوب مذاکراتی دیوانه‌وار با امتیازدهی‌های حاکمیتی قرار گرفته است؛ در حالی که تبلیغات حکومت از دورهای سخت مذاکرات و درهای بسته سخن می‌گوید، اما در لحظه‌ای تکان‌دهنده، پشت پرده‌های طراحی‌شده آشکار می‌شود و از توافقی پرده برمی‌دارد که به واشنگتن و تل‌آویو امتیازاتی می‌دهد که طی ده‌ها سال رؤیای آن را در سر داشتند؛ و حکومت می‌داند که ما از پشت پرده‌های این بازی کثیف آگاهیم.

وی افزود: آنچه در اینجا می‌خواهم بگویم این است که کشور بدون حکومت و بدون اولویت‌های ملی و حاکمیتی باقی مانده است و تیمی که آن را اداره می‌کند، هیچ اهمیتی برای منافع ملی و حاکمیتی قائل نیست و جنوب لبنان و مردم آن نیز برایش کوچک‌ترین اهمیتی ندارد. حکومت کنونی چیزی جز یک خلأ سیاسی نیست و خطرناک آن است که با لبنان همچون ملکی رایگان برخورد می‌کند؛ و این همان دلیل اختلاف ما با این حکومت فاقد صلاحیت ملی و حاکمیتی است.

قبلان تأکید کرد: نگاه ما به کشور و منطقه به هیچ‌وجه سیاه و ناامیدکننده نیست. ما از ریشه‌های این کشور هستیم و همان نیروی ملی‌ای هستیم که در روزی که همه منطقه لبنان را رها کرده بود، آن را بازپس گرفت. آنچه اکنون در حال رخ دادن است، به‌ویژه در تنگه هرمز، قواعد جدیدی را برای منطقه و لبنان تثبیت می‌کند. در واقعیت منطقه‌ای جدید، لبنان وزن منطقه‌ای خود را بازخواهد یافت و از بحران خلأ سیاسی‌ای که کشور را می‌بلعد عبور خواهد کرد؛ همچنین طرح «اسرائیل بزرگ» به دلیل شجاعت مقاومت، قهرمانی‌ها و فداکاری‌های راهبردی آن، توان اجرایی خود را از دست داده است.

وی همچنین تأکید کرد که اکنون زمان حفاظت از لبنان در برابر بحران عقل سیاسی و جریان تسلیم‌طلب آن است و گفت: ما اکنون با حکومتی روبه‌رو هستیم که حکومت نمی‌کند و نمی‌خواهد حکومت کند، مگر به اندازه امتیازاتی که در حوزه حاکمیتی خود واگذار می‌کند.

قبلان در پایان گفت: برای تاریخ می‌گویم: خطرناک‌ترین حکومت در میان ملت‌ها، حکومتی است که مردم خود را متقاعد کند امتیازدهی‌های حاکمیتی، ملی و امنیتی، بهای امنیت است.

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