به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی امروز چهارشنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ در دیدار با هادی حقشناس، استاندار گیلان اشاره به اهمیت جهانی راهپیمایی اربعین حسینی و تقدیر از حضور استاندار در این رویداد عظیم و اظهار کرد: اربعین یک رویداد معمولی نیست؛ حدود ۲۲ میلیون نفر از بیش از ۱۰۰ کشور در این اجتماع عظیم حضور پیدا میکنند و این اتفاق بزرگی است که باید مورد توجه جدی مسئولان، استانداران و نمایندگان ولیفقیه در استانها قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای ممتاز گیلان در حوزه گردشگری افزود: گیلان از استانهای برخوردار کشور از نظر ظرفیت گردشگری است و مناطق مختلف استان، از جمله ماسوله، قابلیت تبدیل شدن به مقاصد مهم گردشگری در سطح ملی و بینالمللی را دارند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) همچنین بر ضرورت صنعتی شدن بخش کشاورزی و حمایت از تولید محصولات راهبردی گیلان تأکید کرد و گفت: گیلان در حوزه برنج و چای دارای ظرفیتهای مهمی است و باید با حمایت و برنامهریزی، فرآیند تولید و برداشت این محصولات به سمت صنعتی شدن حرکت کند.
آیتالله رمضانی با اشاره به ضرورت تقویت روستاها و جلوگیری از مهاجرت جمعیت از مناطق روستایی به شهرها، توجه به توسعه امکانات و زیرساختهای روستایی را ضروری دانست و اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند با برخورداری از امکانات مناسب، زندگی مطلوبی در روستاها داشته باشند.
وی در ادامه نسبت به خرید گسترده اراضی گیلان توسط افراد خارج از استان هشدار داد و افزود: ورود جمعیت و سرمایه از خارج استان، در صورت نبود برنامهریزی، میتواند به تغییر بافت فرهنگی و اجتماعی گیلان منجر شود و لازم است برای این مسئله تدبیری جدی اندیشیده شود.
استاندار گیلان نیز در این دیدار با قدردانی از حضور آیتالله رمضانی در راهپیمایی اربعین، این حضور را موجب خرسندی دانست و اظهار کرد: زیارت اربعین امسال با دیدار و حضور شما و دوستان در این مراسم، خاطرهای شیرین و ماندگار شد.
هادی حقشناس با اشاره به ظرفیتهای گردشگری گیلان گفت: این استان به لحاظ گردشگری موقعیتی ممتاز دارد و در جریان جنگ اخیر نیز حدود ۲۵ درصد به تعداد مسافران گیلان افزوده شد.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مناطق گیلان همچنان از ساختوسازهای گسترده مصون مانده است، افزود: بهویژه در محور رشت تا آستارا، بخش زیادی از ظرفیت طبیعی استان همچنان بکر باقی مانده است و باید برای حفظ این ظرفیت برنامهریزی شود.
استاندار گیلان با اشاره به ضرورت ساماندهی ساختوسازها و جلوگیری از ویلاسازی بیضابطه، گفت: اخیراً در شورای عالی شهرسازی و معماری پیشنهاد دادهایم که برای ساختوسازهای بلندمرتبه مجوز داده شود، اما محل و ضوابط آن از قبل مشخص باشد تا توسعه شهری و گردشگری در چارچوب برنامه انجام شود.
حقشناس ادامه داد: اگر یک برج بلندمرتبه با جانمایی مناسب و رعایت استانداردهای لازم ساخته شود، میتواند نیاز اقامتی تعداد زیادی از مسافران را تأمین کند و از تبدیل زمینهای وسیع کشاورزی و باغی به واحدهای پراکنده ویلایی جلوگیری شود.
وی با اشاره به روند توسعه زیرساختهای گردشگری در گیلان اظهار کرد: در پنج دهه گذشته تنها سه هتل پنجستاره در استان ساخته شده بود، اما اکنون چندین هتل پنجستاره در نقاط مختلف گیلان در حال ساخت است. در مجموع نیز ۲۷۱ مجموعه گردشگری شامل هتل، مهمانپذیر و اقامتگاه بومگردی در استان فعال یا در حال توسعه هستند.
استاندار گیلان افزود: در حال حاضر حدود ۷۰ هزار تخت گردشگری در استان وجود دارد و حدود ۲۰ هزار تخت دیگر نیز در حال ساخت است که توسعه این زیرساختها میتواند نیاز اقامتی گردشگران را تأمین کرده و مانع از افزایش ساختوسازهای پراکنده شود.
حقشناس همچنین با اشاره به وضعیت تولید چای و برنج در گیلان گفت: با وجود شرایط خاص اقتصادی و حذف ارز ترجیحی واردات چای و برنج، امسال وضعیت تولیدکنندگان این دو محصول مطلوب بوده و قیمت خرید محصولات از نرخ تضمینی نیز بالاتر رفته است.
وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی بارندگی در گیلان طی سال جاری، اظهار کرد: با وجود این کاهش، کشاورزان استان با مشکل جدی کمبود آب مواجه نشدند و بارش مناسب در استانهای بالادست و وجود منابع آبی، از جمله سد سفیدرود، در تأمین آب کشاورزی مؤثر بوده است.
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تکمیل طرحهای بزرگ زیرساختی استان، گفت: در صورت انجام سفر دولت به گیلان، مجموعه مسائل استان را در قالب چند اولویت اصلی دنبال خواهیم کرد و به جای طرح صدها مسئله جزئی، بر حل مشکلات اساسی و زیرساختی متمرکز شدهایم.
حقشناس، تکمیل سد شفارود و سد پلرود را از جمله مهمترین طرحهای زیرساختی گیلان عنوان کرد و افزود: تکمیل این پروژهها میتواند نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و حفظ ظرفیتهای استان داشته باشد.
وی با اشاره به میزان بارندگی و منابع آبی گیلان تصریح کرد: گیلان در طول سالهای گذشته بهطور متوسط از بارندگی قابل توجهی برخوردار بوده، اما بخش مهمی از این آب به دلیل نبود زیرساختهای مناسب از طریق رودخانهها به دریا میریزد؛ بنابراین توسعه زیرساختهای ذخیره و مدیریت آب از ضرورتهای اساسی استان است.
استاندار گیلان در پایان بر ضرورت نگاه جامع به ظرفیتهای استان در حوزههای کشاورزی، گردشگری، آب، محیط زیست و زیرساخت تأکید کرد.
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