آمریکا دیگر توان مداخله جدی در منطقه را ندارد/ معماری امنیتی منطقه بدون حضور ایران معنا ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ داود عامری، دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با تشریح روند تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا در منطقه، گفت: آمریکا طی چند مرحله نبرد نظامی، دریایی، حقوقی، مدیریتی و دیپلماتیک با ایران وارد تقابل شده، اما در نهایت در برابر توانمندی نیروهای مسلح و ظرفیت ملت ایران ناچار به عقب‌نشینی شده است.

وی با اشاره به آنچه چهار مرحله نبرد میان ایران و آمریکا در منطقه خواند، اظهار داشت: نبرد اول با آمریکایی‌ها یک نبرد نظامی بود. آمریکایی‌ها اردکشی بزرگ دریایی را برای جمهوری اسلامی ایران و منطقه انجام دادند، سر و صدای فراوانی در دنیا به راه انداختند و ناوهای هواپیمابر خود را با تبلیغات گسترده به منطقه فرستادند؛ ضمن اینکه پایگاه‌های گسترده‌ای نیز در منطقه داشتند.

عامری افزود: تقریباً سه دوره نبرد شدید و جدی در منطقه نشان داد که آمریکایی‌ها نتوانستند در نبرد نظامی پیروز شوند و توفیقی به دست نیاوردند. آمادگی نیروهای مسلح ما، نیروهای مسلح شجاع، بااراده و هوشمند جمهوری اسلامی ایران در منطقه، در کنار آمادگی ملت بزرگ ایران، آمریکایی‌ها را پس زد و آنها در نبرد اول نتوانستند چیزی به دست بیاورند.

وی ادامه داد: نبرد دوم، در جریان مذاکرات بود. آمریکایی‌ها تلاش کردند به هر نحو ممکن در مدیریت کشتیرانی در منطقه مداخله کنند و آن را در دست بگیرند، اما در آنجا نیز شکست خوردند.

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی با اشاره به مرحله سوم تقابل گفت: در نبرد سوم، عملاً بر سر مسائل حقوقی و مدیریتی تنگه، رایزنی‌ها و شانه‌زنی‌های فراوانی انجام شد. اقدامات مختلفی صورت گرفت و کشورهای منطقه نیز تحریک شدند، اما در آنجا نیز به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها مجبور به عقب‌نشینی شدند.

وی مرحله چهارم را نبردی دیپلماتیک و ویژه برای تعیین سهم و نقش طرف‌های درگیر در مسائل منطقه دانست و گفت: در این مرحله، عمان به عنوان طرف سوم و مداخله‌گر، فعلاً در جایگاه ناظر قرار دارد و آمریکایی‌ها برای کاهش تنش و دور شدن از ضربات ایران، اساساً مجبور شده‌اند نیروی نظامی خود را از منطقه دور کنند.

عامری تصریح کرد: امروز آمریکایی‌ها بعد از چهار دوره نبرد مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند و ما این دستاورد را به سادگی به دست نیاورده‌ایم.

وی با بیان اینکه «نبرد هرمز» یک نبرد پیچیده و چندلایه است، اظهار داشت: امروز نبرد هرمز مبتنی بر کنترل و مدیریت تنگه، حق مالکیت و مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی است. آمریکایی‌ها عملاً متوجه شده‌اند که نمی‌توانند مداخله جدی در منطقه داشته باشند و ناچارند حقوق بزرگ ملت ایران را بپذیرند.

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی افزود: ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای توافق با عمان و ایجاد یک مسیر مدیریت‌شده و مناسب، به نظر می‌رسد می‌تواند دست آمریکایی‌ها را بیش از گذشته ببندد.

رژیم صهیونیستی به دنبال بازگشت به آشوب‌سازی‌های منطقه‌ای است

عامری در ادامه با اشاره به شکست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوزها و جنگ‌های اخیر گفت: اگر بخواهیم از رژیم صهیونیستی شروع کنیم، این رژیم بعد از یک تجربه سخت در نبرد رویارویی با ایران، امروز خودش را کنار کشیده و تلاش می‌کند به همان آشوب‌سازی‌های پیرامونی که قبلاً داشته، بازگردد.

وی افزود: آنچه ما می‌فهمیم این است که رژیم صهیونیستی از جنگ تغذیه می‌کند و جنگ را بهترین محیط برای رسیدن به اهداف خود می‌داند. نباید نادیده بگیریم که صهیونیست‌ها به‌رغم شکست جدی که خوردند، همچنان طالب جنگ و آشوب در منطقه هستند.

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی ادامه داد: البته امروز رژیم صهیونیستی آسیب دیده و حداقل به صورت آشکار از این محیط فاصله گرفته است، اما تلاش می‌کند به صورت پیرامونی هم بر جبهه مقاومت و هم بر جهان اسلام فشار وارد کند.

آمریکا دست به ماشه است، اما ناچار به مدیریت‌شده عمل کردن شده است

وی درباره وضعیت کنونی آمریکا اظهار داشت: آمریکایی‌ها بر اساس محاسبات غلط، چند دوره نبرد نزدیک را با ایران تجربه کردند و مجبور به عقب‌نشینی شدند. حتی به تفاهم نیز رسیدند، اما چون تفاهم و امتیازاتی که می‌خواستند در توافقنامه وجود نداشت، آن را به هم زدند و تلاش کردند توافق مربوط به مدیریت تنگه را نیز برهم بزنند.

عامری تصریح کرد: آمریکایی‌ها امروز هرچند دست به ماشه هستند و به صورت پنهانی اتفاقاتی را در منطقه فراهم می‌کنند، اما می‌دانیم که آمریکایی‌ها به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. جمهوری اسلامی ایران چند بار تجربه کرده است که حتی در جریان مذاکرات و پشت میز مذاکره نیز مورد حمله قرار گرفته است.

وی افزود: با این حال، آمریکایی‌ها به دلیل شکست‌های متوالی که متحمل شده‌اند، امروز ناچار شده‌اند به صورت مدیریت‌شده وارد این فضا شوند، اما همچنان دست به ماشه هستند.

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی گفت: به نظر می‌رسد اگر آمریکایی‌ها در منطقه فرصتی پیدا کنند و احساس کنند که می‌توانند در جنگ موفقیتی، پیروزی یا دستاوردی به دست بیاورند، جنگ دوباره را از دسترس خود دور نمی‌دانند.

جمهوری اسلامی ایران امروز هوشمندتر و آماده‌تر از گذشته است

عامری با اشاره به وضعیت جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: اگر ایران را نیز به عنوان بازیگر این محیط در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد با بررسی روند جنگ، ایران به مرور و با تجربه میدانی، روزبه‌روز هوشمندتر و قوی‌تر شده و تلاش کرده است با شرایط بهتری در میدان حاضر شود.

وی افزود: امروز، به‌خصوص با بازآرایی‌هایی که در حوزه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این روزها و با احکامی که رهبر معظم انقلاب صادر کردند، عملاً در حوزه دفاعی و امنیتی شرایط سامان‌یافته‌تر و بازآرایی‌شده‌ای داریم و با این شرایط وارد عرصه منطقه‌ای و جهانی می‌شویم.

عامری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز نیز باید دست به ماشه باشد و حتماً چنین است؛ زیرا نمی‌توان در شرایط منطقه به دشمنان خود اعتماد کرد و اگر اتفاقی رخ داد، باید بتوانیم به خوبی از توان بازدارندگی خود برای عقب زدن دشمن استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در یک جمله شرایط امروز را بیان کنیم، شرایط ما بسیار بهتر از دو طرف دیگر، یعنی آمریکا و صهیونیست‌هاست؛ ضمن اینکه ما در خانه خودمان هستیم و از کشورمان دفاع مشروع می‌کنیم، اما آنها متجاوز هستند و مشروعیت حقوقی برای این اقدامات ندارند.

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی با اشاره به تغییر نگرش جهانی نسبت به جمهوری اسلامی ایران و آمریکا گفت: روزبه‌روز واگرایی نسبت به آمریکا در دنیا بیشتر می‌شود و در عین حال همگرایی نسبت به جمهوری اسلامی ایران نیز افزایش یافته است. امروز اگر جمهوری اسلامی ایران را با روزهای اول جنگ مقایسه کنیم، می‌بینیم که ایران آماده‌تر و هوشمندتر در میدان حاضر شده است.

آمریکا در یک ابهام راهبردی گرفتار شده است

عامری در ادامه درباره رویکرد متزلزل آمریکا در قبال ایران اظهار داشت: آمریکایی‌ها علاقه‌مند هستند با یک ژست پیروزی از این میدان خارج شوند، اما نبرد این مدت، آمریکایی‌ها را در یک ابهام راهبردی فرو برده است. امروز آمریکایی‌ها مردد هستند که آیا می‌توانند در صحنه جنگ و نبرد به موفقیت دست پیدا کنند و آیا امکان دارد در یک نبرد جنگی، حتی با سرمایه‌گذاری بیشتر، بتوانند موفقیت کسب کنند یا خیر.

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی گفت: امروز حتی رئیس‌جمهور آمریکا نمی‌تواند به کارشناسان آمریکایی اعتماد کند و به برآوردهای آنها تکیه داشته باشد؛ چراکه تاکنون هر برآوردی که به آنها داده شده، غلط بوده است.

وی افزود: آمریکایی‌ها ادعا کردند ظرفیت آتش ما را خاموش و قدرت دفاعی ما را از بین برده‌اند، اما حتی در حمله مجددی که آمریکایی‌ها در منطقه انجام دادند، ایران قدرت آتش خود را حفظ کرده است.

عامری خاطرنشان کرد: مردم منطقه و جهان متوجه شده‌اند که ایران کشوری است که آغازگر جنگ نیست، همواره طالب صلح و عدالت و مصلحت و سعادت مردم منطقه بوده و امروز نیز به صورت مشروع از کشور خود دفاع می‌کند.

آمریکا در نبرد روایت‌ها نیز صحنه را از دست داده است

وی با بیان اینکه آمریکا در عرصه روایت نیز با شکست مواجه شده است، اظهار داشت: امروز در نبرد روایت‌ها نیز رئیس‌جمهور آمریکا و آمریکایی‌ها صحنه را از دست داده‌اند. ممکن است آنها ادعاهایی مطرح کنند، اما امروز دیگر کسی این ادعاها را نمی‌پذیرد.

عامری تصریح کرد: ابهام راهبردی موجود برای آمریکا مهم است. اگر ما سطح قدرت بازدارندگی خود را حفظ کنیم، آمریکایی‌ها نیز حفظ این شرایط را در نظر خواهند گرفت و هیچ‌گاه ریسک یک نبرد نزدیک مجدد با ایران را نخواهند کرد.

وی افزود: با این حال، آمریکایی‌ها به دنبال کسب ژست پیروزی هستند و اگر احساس کنند می‌توانند حتی موقعیتی کوچک به دست بیاورند، ممکن است دست به اقدام بزنند.

ابعاد قدرت ایران برای آمریکا همچنان ناشناخته است

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی با اشاره به ابعاد قدرت جمهوری اسلامی ایران گفت: این ابهام راهبردی به این معناست که آمریکایی‌ها از انتهای قدرت ما خبر ندارند. شاید بتوان گفت در ابعاد قدرت ما، مسائلی وجود دارد که برای آمریکایی‌ها ناشناخته مانده است.

وی ادامه داد: محاسبات منطقی قدرت نظامی، هر کارشناس عالی‌رتبه‌ای را در دنیا متقاعد می‌کند که در یک نبرد نظامی، آمریکا برای کشوری مانند ایران از برتری برخوردار خواهد بود؛ اما اینکه چرا این اتفاق نیفتاد، به دلیل نامتقارن بودن ابعاد قدرت است.

عامری افزود: مسئله فقط این نیست که ما چیزی را پنهان کرده‌ایم یا نکرده‌ایم؛ مسئله این است که ایران چه میزان تاب‌آوری و چه میزان هوشمندی در میدان دارد و این موارد را در جنگ و نبرد میدانی نشان داده‌ایم.

وی تصریح کرد: ما نشان دادیم که در جنگ و نبرد میدانی از آمریکایی‌ها هوشمندتر عمل می‌کنیم؛ ضمن اینکه مشروعیت دفاع از کشور را نیز برای این نبرد بزرگ داریم.

عامری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد هنوز ابعاد پنهانی از قدرت ما برای آمریکایی‌ها ناشناخته است و آنها ابهام جدی دارند که آیا در یک رویارویی مجدد باز هم سرشکسته خواهند شد و دستاوردی به دست نخواهند آورد یا خیر؛ چراکه چنین شکستی برای آمریکا هزینه بسیار سنگینی خواهد داشت.

معماری امنیتی منطقه بدون حضور ایران معنا ندارد

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی در ادامه درباره پیمان دفاعی مشترک میان عربستان، ترکیه و پاکستان اظهار داشت: برای تحلیل و قضاوت درباره این توافقنامه کمی زود است؛ زیرا این توافق ابعاد مختلفی دارد.

وی افزود: اگر بپذیریم این توافق خارج از مدیریت و مداخله آمریکایی‌ها شکل گرفته باشد، باید از آن استقبال کرد؛ چراکه هر اتفاقی در منطقه که موجب خروج کشورهای استعمارگر از منطقه و کاهش حضور آمریکایی‌ها شود، قابل استقبال است.

عامری گفت: یکی از پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران در منطقه این است که کشورهای منطقه دیگر به آمریکا به عنوان یک پشتوانه دفاعی و نظامی اعتماد نکنند.

وی ادامه داد: البته این توافق ابعاد مختلفی دارد. اگر این پیمان در مواجهه با رژیم صهیونیستی در منطقه باشد، رژیمی که مرتب شعار توسعه‌طلبانه می‌دهد، یا در برابر اتفاقات دیگر منطقه قرار گیرد، می‌تواند یک ترتیب امنیتی برای منطقه در آینده باشد.

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی تأکید کرد: ترتیبات امنیتی و مدیریت‌های امنیتی، یا بهتر است بگوییم معماری امنیتی در منطقه، بدون حضور ایران معنا نخواهد داشت.

وی افزود: میان این سه کشور نیز همگرایی‌ها و نکات مکملی وجود دارد که مثبت است، اما تعارض‌ها و رویکردهای متفاوتی نیز وجود دارد که ممکن است اجازه ندهد این کشورها به خوبی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

عامری خاطرنشان کرد: باید حواسمان جمع باشد که صهیونیست‌ها در بعضی کشورها ارتباط آشکار و پنهان دارند و آمریکایی‌ها نیز جزو متحدین این کشورها هستند. بنابراین این سؤال مطرح است که آیا آمریکایی‌ها اجازه خواهند داد کاری برخلاف منافع آنها در منطقه شکل بگیرد یا خیر.

وی تصریح کرد: بهتر است ما به عنوان جمهوری اسلامی از هر رویکردی که آمریکایی‌ها را از منطقه دور کند، استقبال کنیم؛ اما این واقعیت را نیز بپذیریم که معماری امنیتی در منطقه بدون حضور ایران قدرتمند عملاً ابتر خواهد بود.

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