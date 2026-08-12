رژیم صهیونیستی ۸۵ هزار واحد مسکونی در جنوب لبنان را ویران کرده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه فایننشال تایمز در تحقیقی تصویری با همکاری سازمان غیرانتفاعی روزنامه‌نگاری لایت‌هاوس ریپورتس از ویرانی گسترده در مناطق تحت اشغال اسرائیل در جنوب لبنان خبر داد.

بر اساس این تحقیق، بخش عمده ویرانی‌های مستندشده پس از نخستین آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان در ۱۷ آوریل رخ داده و شواهدی از اجرای عملیات انفجار و تخریب در ده‌ها شهر و روستای مرزی توسط نیروهای اسرائیلی و پیمانکاران غیرنظامی اسرائیلی به دست آمده است.

حدود ۸۵ هزار واحد مسکونی در جنوب این کشور آسیب دیده یا به‌طور کامل تخریب شده‌اند. دامنه ویرانی‌ها همچنین به بناهای تاریخی و مناطقی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند، گسترش یافته است.

تحلیل‌های جدید تصاویر ماهواره‌ای نیز از ویرانی گسترده در روستاهای جنوب لبنان حکایت دارد؛ این در حالی است که عملیات تخریب و ویران‌سازی توسط نیروهای اسرائیلی همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره تبدیل مناطق مرزی به نواری ویران‌شده که بازگشت ساکنان به آن دشوار باشد، افزایش یافته است.

این تصاویر، تخریب صدها ساختمان، عمدتاً خانه‌های مسکونی، یا وارد شدن خسارت‌هایی را نشان می‌دهد که این ساختمان‌ها را غیرقابل سکونت کرده است. همچنین ویدئوهای منتشرشده استفاده از بولدوزرها و خودروهای زرهی برای تخریب ساختمان‌ها و تسطیح بخش‌هایی از روستاها را ثبت کرده‌اند.

بر اساس این تحلیل‌ها، عملیات تخریب پس از اعلام آتش‌بس نیز ادامه یافته و همزمان حملات هوایی و کنترل نیروهای زمینی اسرائیل بر مناطق بیشتری در جنوب لبنان ادامه داشته است.

سازمان‌های حقوق بشری درباره شباهت برخی روش‌های به‌کاررفته در جنوب لبنان با تاکتیک‌هایی که اسرائیل در جریان جنگ در نوار غزه به کار گرفته، هشدار داده‌اند. این روش‌ها شامل هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و مراکز درمانی و همچنین آنچه این سازمان‌ها جنگ روانی و هدف قرار دادن خبرنگاران توصیف کرده‌اند، می‌شود.

این تحولات همزمان با تلاش اسرائیل برای ایجاد آنچه این رژیم منطقه امنیتی یا خط دفاعی مقدم در داخل خاک لبنان می‌نامد، رخ داده است. در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرده است که نیروهای این رژیم ممکن است تا ۱۰ کیلومتر داخل خاک لبنان پیشروی کنند.

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