به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محمدمهدی شب زنده‌دار در دیدار حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‌حاجی معاون آموزش حوزه‌های علمیه با توصیه به این که نظارت‌ها را در نظام تعلیم و تعلم جدی بگیرید، اظهار کرد: نصاب ها و محدوده های درسی سطوح عالی نیاز به نظارت و تجدیدنظر مستمر کمی و کیفی دارند.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه بر این نکته مهم تأکید کرد که متون و احادیث اهل بیت علیهم السلام، باید متن درسی و از لحاظ آموزشی معتبر بشوند.

عضو فقهای شورای نگهبان ادامه داد: کتاب وسائل الشیعه می‌تواند کتاب درسی باشد، البته با لحاظ تنقیحی که متون درسی لازم دارند. منظور بنده صرف حدیث خوانی رایج نیست. اگر استاد ماهری باشد می تواند در ضمن تدریس وسائل، کبرایات اصولی، فقهی و رجالی را تطبیق بدهد. علمای سابق ما بر احادیث مسلط بودند که یَنحدر عنهم الفقه.

آیت الله شب زنده‌دار با اشاره به این‌که نسبت به کتب فقه معاصر، از نقدها و پیشنهادها، استقبال می کنیم، اظهار کرد: باید مباحث «حوزه پیشرو و سرآمد» که دغدغه رهبر شهید انقلاب بود، همچنان در اولویت باشد.

همفکری و تعامل بیشتر و بهتر با حوزه علمیه خراسان نکته محوری دیگری بود که دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور بر آن تأکید کرد.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین مقیمی حاجی گزارش مفصلی از اقدامات صورت گرفته در معاونت آموزش را ارائه داد.

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