به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشست هم‌اندیشی رابطین عفاف و حجاب دستگاه‌های اجرایی استان قم که با حضور مسلم‌خانی، معاون دادستان، و حجت‌الاسلام والمسلمین کرباسی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم، برگزار شد، رابطین عفاف و حجاب دستگاه‌های مختلف اجرایی به بیان دغدغه‌ها، مسائل و چالش‌های موجود در حوزه مأموریت خود پرداختند.

در این نشست، نمایندگان و رابطین عفاف و حجاب دستگاه‌هایی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دانشگاه‌های استان قم، مهم‌ترین مشکلات و موانع موجود در اجرای برنامه‌های مرتبط با عفاف و حجاب را تشریح کرده و پیشنهادهای خود را برای رفع این چالش‌ها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ارائه کردند.

مسلم‌خانی، معاون دادستان، در این نشست با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط و قوانین مرتبط با عفاف و حجاب در دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: دستگاه قضایی از اقدامات قانونی و مؤثر در راستای صیانت از ارزش‌های عفاف و حجاب حمایت همه‌جانبه خواهد کرد و آمادگی دارد در چارچوب قانون، از دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف خود پشتیبانی کند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین کرباسی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم، با اشاره به ظرفیت‌های این ستاد در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی استان، بر آمادگی ستاد برای پیگیری مسائل و چالش‌های مطرح‌شده تأکید کرد.

وی افزود: ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم آمادگی دارد مشکلات، معضلات و موانع موجود در دستگاه‌های اجرایی را دریافت و پس از بررسی، از طریق مراجع ذی‌ربط و نهادهای مسئول پیگیری کند تا زمینه رفع این چالش‌ها و اجرای هرچه بهتر برنامه‌های مرتبط با عفاف و حجاب فراهم شود.

در پایان این نشست، بر استمرار برگزاری جلسات هم‌اندیشی، تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دستگاه قضایی، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای رفع مشکلات حوزه عفاف و حجاب تأکید شد.

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