به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی عراق، در پیامی به مناسبت سالروز شهادت پیامبر اکرم(ص)، ضمن تسلیت این مصیبت به امت اسلامی، مراجع عظام دینی و ملت عراق، بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی میان مردم این کشور تأکید کرد.
در متن پیام فالح الفیاض آمده است: عالیترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به امت اسلامی، مراجع عظام دینی و ملت عراق، به مناسبت سالروز شهادت سرور آفریدگان و خاتم پیامبران و رسولان، حضرت محمد مصطفی(ص) تقدیم میکنیم.
در این مناسبت اندوهبار، سیره مبارک و روش درست آن حضرت و ارزشهای رحمت، مدارا و برادری را که پیامبر اکرم(ص) با خود به ارمغان آورد، یادآوری میکنیم.
همچنین بار دیگر بر ضرورت وحدت صفوف و همبستگی میان فرزندان ملت عراق و تحکیم ارزشهای برادری و انسجام تأکید میکنیم؛ امری که به حفظ جامعه، تقویت ثبات آن و ارتقای روحیه مسئولیتپذیری در رویارویی با چالشها کمک خواهد کرد.
از خداوند متعال مسئلت داریم عراق و ملت آن را حفظ کند، کلمه آنان را متحد سازد، وحدتشان را صیانت کند و آنان را برای ساختن آیندهای سرشار از خیر، ثبات و شکوفایی موفق بدارد.
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