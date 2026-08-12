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آمادگی گسترده نیروهای امنیتی عراق برای تأمین امنیت زائران رحلت حضرت پیامبر(ص)

۲۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۸
کد مطلب: 1851812
آمادگی گسترده نیروهای امنیتی عراق برای تأمین امنیت زائران رحلت حضرت پیامبر(ص)

وزارت کشور عراق همه ظرفیت‌های امنیتی و خدماتی خود را برای تأمین امنیت زائران سالروز رحلت پیامبر(ص) به کار گرفت.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور عراق امروز چهارشنبه اعلام کرد که تمامی ظرفیت‌های امنیتی و خدماتی خود را برای تأمین امنیت مراسم زیارت سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) به کار گرفته است.

سرهنگ محمدعلی الحسّون، سخنگوی وزارت کشور عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری عراق (واع) اظهار داشت: وزارت کشور تمامی ظرفیت‌های امنیتی و خدماتی خود را در چارچوب طرحی جامع برای تأمین امنیت زیارت سالروز رحلت پیامبر اکرم محمد(ص) به کار گرفته است.

وی افزود: این طرح با هدف حفاظت از زائران، فراهم کردن فضای امن و مناسب برای آنان، تضمین روان بودن تردد زائران و موفقیت‌آمیز بودن مراسم زیارت اجرا می‌شود.

الحسون همچنین اشاره کرد که دانشکده دوم پلیس در تأمین امنیت زیارت سالروز رحلت پیامبر(ص) مشارکت کرده است» و گفت: این مشارکت در چارچوب وظایف میدانی دانشجویان دانشکده انجام شده است.

وی توضیح داد: ۷۶۰ دانشجو در کنار ۵۷ افسر در اجرای مأموریت‌های امنیتی، ساماندهی تردد زائران و تأمین امنیت راه‌ها و محورهای مواصلاتی مشارکت کردند؛ اقدامی که به فراهم شدن فضای امن و مناسب برای میلیون‌ها زائری که برای گرامیداشت این مناسبت وارد منطقه می‌شوند، کمک می‌کند. همچنین این نیروها به واحدهای امنیتی پشتیبانی کرده و تلاش‌های میدانی را در طول روزهای زیارت تقویت می‌کنند.

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