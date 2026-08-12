به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) امروز چهارشنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ در مراسم عزاداری ظهر روز رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان اظهار کرد: قدرت جمهوری اسلامی ایران موجب شد دشمن در برابر ملت ایران عقبنشینی کند و این دستاورد، نتیجه ایستادگی، مقاومت و تابآوری مردم و خون پاک شهداست.
وی با بیان اینکه هدف قرار دادن و از بین بردن ناوهای بزرگ نظامی بسیار دشوار است، افزود: ناوهای بزرگ آمریکا تعداد زیادی هواپیمای جنگنده در خود مستقر دارند و یکی از بزرگترین ناوهای این کشور وارد منطقه شد، اما جمهوری اسلامی ایران با استفاده از قدرت موشکی خود آن را وادار به عقبنشینی کرد. شاید از بین بردن یک ناو کار بسیار دشواری باشد، اما وارد کردن خسارت به آن نیز اهمیت زیادی دارد؛ به تعبیر دیگر، دشمن یک ضربه زد و دو ضربه دریافت کرد و این نشاندهنده قدرت جمهوری اسلامی ایران است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به تحولات غزه و وضعیت مردم مظلوم فلسطین گفت: امروز در غزه حدود دو میلیون نفر آواره شدهاند و بخشهای زیادی از این منطقه ویران شده است، اما حملات همچنان ادامه دارد؛ چراکه مردم غزه از قدرت نظامی و موشکی لازم برای مقابله با دشمن برخوردار نیستند. در مقابل، دشمن زمانی عقبنشینی میکند که قدرت نظامی طرف مقابل را ببیند.
وی تصریح کرد: به برکت خون شهدا باید دست مردم ایران را بوسید و به آنان افتخار کرد. ملت ایران با غیرت و همت خود ایستاد، مقاومت کرد و تابآوری خود را افزایش داد. هرچه تابآوری یک ملت بیشتر باشد، دشمن بیشتر وادار به عقبنشینی خواهد شد.
آیتالله رمضانی با بیان اینکه دستیابی به نتایج بزرگ، هزینههای بزرگی نیز دارد، خاطرنشان کرد: ملت ایران هزینههای زیادی پرداخت کرده است و شهدای این سرزمین از پاکترین و ارزشمندترین فرزندان این ملت بودند. وی با اشاره به دیدار خود با خانوادههای شهدا افزود: برخی خانوادهها چندین شهید تقدیم انقلاب و کشور کردهاند؛ از جمله خانوادهای که یکی از اعضای آن از شهادت هفت نفر از بستگان خود، از جمله پدر، دو فرزند، همسر و برادرش سخن گفته بود.
وی همچنین شهادت دانشمندان، فرماندهان و شخصیتهای برجسته کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: هر یک از دانشمندان و فرماندهان شهید کشور، گلی از گلهای این سرزمین بودند و شهادت آنان هزینهای بود که ملت ایران برای حفظ استقلال، عزت و اقتدار خود پرداخت.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیداری افکار عمومی جهان اظهار کرد: امروز سیدالشهدای مقاومت، آیتالله العظمی امام خامنهای، دنیا را بیدار کرده است و آثار این بیداری را حتی در آمریکا و اروپا مشاهده میکنیم. جوانانی از کشورهای مختلف به ایران آمدهاند و میگویند امروز در کشورهایی مانند هلند، هر روز درباره ایران بحث و گفتوگو میشود و اخبار ایران در صدر اخبار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: زمانی ایران را به حاشیه برده بودند و اسلام نیز در حاشیه قرار گرفته بود، اما امروز به واسطه مقاومت و ایستادگی ملت ایران، موضوع ایران و اسلام در کانون توجه جهان قرار گرفته است.
آیتالله رمضانی در ادامه با اشاره به وضعیت اسلام در دهههای گذشته گفت: کسانی که سن بیشتری دارند، شرایط گذشته را به یاد میآورند که اسلام در چه جایگاهی قرار داشت. در بسیاری از کشورهای مسلمان، حتی اجازه برگزاری نماز جماعت داده نمیشد. در اتحاد جماهیر شوروی سابق و برخی دیگر از کشورها، مساجد تعطیل و به انبار تبدیل شده بودند.
وی با اشاره به سفر خود به گرجستان و گفتوگو با یکی از رهبران مسیحی این کشور افزود: در گرجستان، یک سراسقف ارتدوکس به من گفت که مساجد مسلمانان به انبار تبدیل شده بود و کلیساهای ما نیز وضعیت مشابهی داشتند. در برخی مناطق، مساجد پس از سالها بازسازی شدند و مجدداً مورد استفاده قرار گرفتند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به حفظ شعائر دینی و عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) در دوران اختناق اظهار کرد: حتی در شرایطی که اجازه برگزاری مجالس عزاداری به شیعیان داده نمیشد، مردم با شیوههای مختلف شعائر عاشورا را حفظ کردند.
وی با بیان اینکه آنچه امروز در اختیار ملتهای مسلمان قرار دارد، به آسانی به دست نیامده است، گفت: آنچه امروز از اسلام، عاشورا، اربعین و شعائر دینی در اختیار ماست، با خون شهدا و مجاهدت انسانهای بسیاری حفظ شده است. امروز شاهد شکوه راهپیمایی اربعین هستیم، در حالی که در طول تاریخ تلاشهای زیادی برای از بین بردن نام و آثار امام حسین(ع) صورت گرفته است.
آیتالله رمضانی با اشاره به تلاش متوکل عباسی برای محو آثار قبر امام حسین(ع) افزود: در طول تاریخ، بارها تلاش کردند قبر امام حسین(ع) را از بین ببرند، اما امروز ببینید کربلا چه عظمتی پیدا کرده و در ایام اربعین چه اجتماع عظیمی از عاشقان اهلبیت(ع) شکل میگیرد. این تحولات نشان میدهد که شعائر دینی با مقاومت و فداکاری نسلهای مختلف حفظ شده است.
پیامبر اسلام(ص)؛ الگوی مقاومت و تربیت انسان
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) بزرگترین پیامبر الهی است و در عین حال، بیشترین آزار و اذیت را در راه دعوت الهی تحمل کرد. هیچ پیامبری مانند پیامبر اسلام(ص) مورد اذیت قرار نگرفت.
وی با اشاره به محاصره مسلمانان در شعب ابیطالب گفت: مسلمانان سه سال در شرایط بسیار سخت اقتصادی و اجتماعی قرار گرفتند. مشرکان اجازه معامله، ارتباط و حتی سلام و احوالپرسی با مسلمانان را نمیدادند. این همان چیزی است که امروز از آن با عنوان تحریم اقتصادی و اجتماعی یاد میکنیم.
آیتالله رمضانی افزود: در همان دوران، حضرت فاطمه زهرا(س) سن و سال زیادی نداشت، اما سختترین شرایط را در کنار پیامبر(ص) تجربه کرد. پس از آن نیز در سال دهم بعثت، حضرت خدیجه(س) و حضرت ابوطالب(ع) از دنیا رفتند و آن سال به دلیل شدت حزن و اندوه پیامبر(ص)، «عامالحزن» نام گرفت.
وی با اشاره به سفر پیامبر(ص) به طائف اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) در یکی از سختترین مقاطع زندگی خود به طائف رفت، اما مشرکان او را نپذیرفتند و حتی کودکان را تحریک کردند تا به سوی پیامبر سنگ پرتاب کنند. آن حضرت در شرایطی بسیار سخت و با بدن مجروح از طائف خارج شد.
وی ادامه داد: حضرت فاطمه زهرا(س) با دستان کوچک خود خاک و آثار جراحت را از صورت پیامبر(ص) پاک میکرد و گریه میکرد، اما پیامبر به او میفرمود که این سختیها باید طی شود؛ زیرا اسلام به آسانی به دست ما نرسیده است.
پیامبر(ص) جامعه جاهلی را متحول کرد
آیتالله رمضانی با اشاره به شرایط جامعه عرب پیش از اسلام گفت: پیامبر اکرم(ص) در جامعهای ظهور کرد که از نظر اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی با بحرانهای جدی مواجه بود. در آن جامعه، زن جایگاه مناسبی نداشت، دختران زندهبهگور میشدند، نژادپرستی و برتریجویی قبیلهای وجود داشت و سیاهپوستان و بردگان مورد شدیدترین شکنجهها قرار میگرفتند.
وی افزود: پیامبر اسلام(ص) همه این مناسبات را تغییر داد؛ به زن احترام گذاشت، جایگاه دختر را ارتقا داد، مالکیت را برای زنان به رسمیت شناخت و معیار برتری انسانها را از نژاد، قبیله و ثروت جدا کرد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به جایگاه بلال حبشی گفت: بلال، یک سیاهپوست بود که تحت سختترین شکنجهها قرار گرفته بود، اما پیامبر(ص) او را چنان بالا برد که به یکی از نزدیکان و یاران برجسته آن حضرت تبدیل شد. پیامبر(ص) با این رفتار نشان داد که میان عرب و عجم و میان سیاه و سفید تفاوتی وجود ندارد.
وی با اشاره به این مضمون از سیره پیامبر(ص) که معیار بهشت و جهنم، عمل انسان است، تصریح کرد: اگر غلام حبشی اهل اطاعت و عمل صالح باشد، اهل بهشت است و اگر فردی از بزرگان قریش اهل معصیت باشد، گرفتار عذاب الهی خواهد شد. این نگاه، نظام ارزشگذاری جامعه جاهلی را دگرگون کرد.
آیتالله رمضانی با اشاره به رفتار پیامبر اکرم(ص) با حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: در تاریخ آمده است که هرگاه حضرت فاطمه(س) وارد میشد، پیامبر اکرم(ص) به احترام ایشان تمامقد میایستاد، به سوی او میرفت، دستانش را میبوسید و حتی او را در جای خود مینشاند.
وی افزود: این رفتار پیامبر(ص) در جامعهای اتفاق میافتاد که زن و دختر جایگاه مناسبی نداشتند. پیامبر(ص) با رفتار خود سبک زندگی و فرهنگ جامعه را تغییر داد و به انسانها آموخت که باید به زن، دختر، فقیر و همه انسانها احترام گذاشت.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) همچنین با اشاره به تواضع پیامبر(ص) در برابر فقرا گفت: پیامبر اکرم(ص) در کنار فقرا مینشست و اجازه نمیداد تفاوتهای مالی موجب تحقیر انسانها شود. حتی اگر فردی به دلیل ظاهر و لباس خود از نشستن در کنار فرد ثروتمند احساس خجالت میکرد، پیامبر این رفتار را نمیپذیرفت.
آیتالله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: هر انسان خردمندی باید چهار مرحله را مورد توجه قرار دهد؛ نخست، شنیدن و کسب دانش؛ دوم، حفظ و نگهداری آن؛ سوم، انتشار و انتقال دانش به دیگران و چهارم، عمل کردن به آنچه آموخته است.
وی با تأکید بر اهمیت مبارزه با جهل گفت: بسیاری از دشمنیها به دلیل جهالت شکل میگیرد. امیرالمؤمنین(ع) میفرماید: «الناس أعداء ما جهلوا»؛ مردم دشمن چیزی هستند که نسبت به آن ناداناند. بنابراین باید دانش را آموخت، حفظ کرد، منتشر کرد و در زندگی به آن عمل نمود.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به پیشرفت علمی جمهوری اسلامی ایران گفت: در ابتدای انقلاب، رتبه علمی ایران بسیار پایین بود، اما امروز جمهوری اسلامی در بسیاری از عرصههای علمی در میان کشورهای برتر جهان قرار دارد. یکی از این عرصهها دانش هستهای است و منظور از دانش نیز تنها دانش دینی نیست، بلکه انسان باید در همه عرصههای مورد نیاز به دانش دست پیدا کند.
عزت انسان در اطاعت از خداوند و طلب روزی حلال
آیتالله رمضانی در ادامه با اشاره به روایاتی درباره عزت انسان اظهار کرد: اگر کسی بخواهد از غیرخدا بینیاز شود، راه آن اطاعت خداوند است. گناه انسان را ذلیل و خوار میکند، اما اطاعت خداوند به انسان عزت میدهد.
وی افزود: انسان نباید عزت خود را در داشتن فرزندان زیاد، قبیله، عشیره و امکانات مادی جستوجو کند؛ خداوند میتواند بدون همه اینها به انسان عزت دهد و بهترین مونس انسان نیز خداوند است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) خاطرنشان کرد: کسی که از خدا بترسد، خداوند هیبت و عزت او را در دل دیگران قرار میدهد. در طول تاریخ، انسانهای بسیاری در برابر قدرتهای بزرگ سر فرود آوردند، اما امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب با تکیه بر خداوند در برابر آمریکا ایستادند و بر این حقیقت تأکید کردند که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.
وی همچنین با اشاره به رضایت انسان به روزی الهی گفت: انسان باید به آنچه خداوند به او داده راضی باشد و حتی اگر عمل صالح او کم باشد، در صورتی که درست و در مسیر الهی باشد، مورد قبول خداوند قرار میگیرد.
آیتالله رمضانی با تأکید بر اهمیت کار و تلاش برای کسب روزی حلال گفت: انسان نباید از تلاش اقتصادی و طلب روزی حلال شرم داشته باشد. بخش بزرگی از عبادت انسان در تلاش برای کسب روزی حلال است و اسلام، انسان را به کار، تلاش و زندگی سالم دعوت کرده است.
اسلام؛ دین مقاومت، عزت و تربیت انسان
وی در پایان با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) گفت: پیامبر اسلام(ص) آمد تا انسان را از جهالت، تبعیض، تحقیر، ظلم و وابستگی نجات دهد و جامعهای مبتنی بر کرامت انسانی، علم، اخلاق و عدالت ایجاد کند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با تسلیت رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم سیره پیامبر(ص) را در زندگی خود جاری کنیم، با آن حضرت مأنوس باشیم و آموزههای ایشان را از مرحله شنیدن و دانستن به مرحله عمل برسانیم.
وی با اشاره به لحظات پایانی عمر پیامبر اکرم(ص) و حضور امیرالمؤمنین(ع) در کنار آن حضرت گفت: لحظه رحلت پیامبر(ص) برای امیرالمؤمنین(ع) بسیار سخت بود؛ آن حضرت در حالی که جان پیامبر از بدنش جدا میشد، شاهد این صحنه دردناک بود.
آیتالله رمضانی در پایان از خداوند متعال خواست توفیق شناخت و عمل به سیره پیامبر اکرم(ص)، اهلبیت(ع) و آموزههای اسلام را به همگان عطا فرماید.
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