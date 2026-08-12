به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ داده‌های موجود نشان می‌دهد روند خروج گسترده از رژیم صهیونیستی، همچنان ادامه دارد. بر اساس تازه‌ترین آمار، بیش از یک‌چهارم میلیون صهیونیست طی سه سال گذشته از سرزمین‌های اشغالی خارج شده‌اند. واقعیت همچنین نشان می‌دهد که این موج خروج، ثروتمندان و سرمایه‌گذاران خارجی را نیز دربر گرفته است. افرادی که برای انتقال سرمایه و دارایی‌های خود به خارج از رژیم صهیونیستی، شتاب کرده‌اند.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، فرار میلیاردها دلار سرمایه و تعطیلی یا تصفیه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به مسئله‌ای نگران‌کننده برای نظام حاکم در تل‌آویو تبدیل شده است. به‌ویژه آنکه این روند با کسری دردناک بودجه رژیم صهیونیستی، زیان‌های سنگین اقتصادی، توقف ده‌ها پروژه جدید، کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های موجود و حتی خروج شرکت‌ها و صندوق‌های بزرگ جهانی همراه شده است.

از جمله این نهادها می‌توان به صندوق ثروت ملی نروژ، بزرگ‌ترین صندوق ثروت حاکمیتی جهان، اشاره کرد. همچنین برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و فناوری بین‌المللی از بازارهای رژیم صهیونیستی خارج شده‌اند. از جمله صندوق سرمایه‌گذاری دولتی ایرلند که سرمایه‌گذاری‌های خود را از برخی شرکت‌ها و بانک‌های رژیم صهیونیستی خارج کرد. صندوق‌های بازنشستگی اروپایی هم مانند صندوق بازنشستگی نروژ چنین مسیری را در پیش گرفته‌اند. صندوق بازنشستگی دانمارک نیز اقداماتی برای حذف دارایی‌های صهیونیستی از سبد سرمایه‌گذاری خود انجام داده است.

این شاخص‌های نگران‌کننده با خروج میلیاردها دلار سپرده از بانک‌های رژیم صهیونیستی و انتقال حجم قابل‌توجهی از سرمایه از بورس تل‌آویو همراه شده است. شمار بیشتری از کسانی که رژیم صهیونیستی را ترک می‌کنند نیز به دنبال دریافت تابعیت کشورهای دیگر، افتتاح حساب بانکی در خارج و خرید ملک در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، فرانسه، کانادا، قبرس، یونان، گرجستان، ارمنستان و پرتغال هستند.

سرنوشت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ چه شد؟

اکنون کسی به‌طور دقیق نمی‌داند سرنوشت پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بزرگی که رژیم صهیونیستی پیش از سال ۲۰۲۳ جذب کرده بود چه خواهد شد. از جمله یک صندوق سرمایه‌گذاری اماراتی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار که قرار بود منابع خود را در بخش‌های راهبردی رژیم صهیونیستی، سرمایه‌گذاری کند.

شرکت جهانی «اینتل» نیز پیش‌تر از احداث کارخانه تولید تراشه به ارزش ۲۵ میلیارد دلار در رژیم صهیونیستی خبر داده بود. پروژه‌ای که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری تاریخ این شرکت یاد می‌شد، اما اینتل بعدها از اجرای آن عقب‌نشینی کرد. این تصمیم دولت رژیم صهیونیستی را نیز وادار کرد کمک‌ها و مشوق‌های مالی هنگفتی را که برای این شرکت در نظر گرفته بود لغو کند.

چند سال پیش، مهاجرت به رژیم صهیونیستی رؤیایی بود که ده‌ها هزار نفر در سراسر جهان، از افراد عادی گرفته تا میلیونرها، صاحبان سرمایه، نخبگان و متخصصان، در سر می‌پروراندند. رژیم صهیونیستی از برتری امنیتی، نظامی و فناوری، ثبات سیاسی نسبی و محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاری برخوردار بود و از معجزه اقتصادی و رشد سریع خود سخن گفته می‌شد.

درآمدهای بالا نیز به این تبلیغات کمک می‌کرد و رژیم صهیونیستی خود را به‌عنوان واحه سرمایه‌گذاری در منطقه خاورمیانه‌ای معرفی می‌کرد که سرشار از انواع بی‌ثباتی و خطر است و محیطی مطلوب برای صاحبان سرمایه، سرمایه‌گذاران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بزرگ فناوری می‌باشد.

پس از موج عادی‌سازی روابط و امضای توافق‌نامه‌های ابراهیم نیز میلیاردها دلار سرمایه از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به رژیم صهیونیستی سرازیر شد و سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در حوزه فناوری و صنایع راهبردی مانند داروسازی و تسلیحات، افزایش یافت.

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از کشور ثروتمند تا کشورِ در حال خروج

دولت‌های مختلف رژیم صهیونیستی حتی به این موضوع افتخار می‌کردند که این رژیم یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. آنها به گزارش جهانی ثروت بانک سوئیسی «یوبی‌اس» استناد می‌کردند که بر اساس آن حدود ۱۸۶ هزار میلیونر در رژیم صهیونیستی زندگی می‌کردند و مجموع دارایی آنها به نزدیک ۸۰۰ میلیارد دلار می‌رسید.

بر اساس همین تبلیغات، متوسط درآمد هر صهیونیست ۲۸۴ هزار دلار بود و رژیم صهیونیستی از نظر سطح ثروت شخصی در رتبه هفدهم جهان قرار داشت.

اما پس از تحولات سال‌های اخیر به‌ویژه از اکتبر ۲۰۲۳ و در پی تغییرات قضایی‌ که دولت افراطی به رهبری بنیامین نتانیاهو علیه نهاد قضایی دنبال کرد، رژیم صهیونیستی با وضعیتی متفاوت مواجه شده است. کشوری که به جای جذب جمعیت، سرمایه، متخصصان، شرکت‌ها و نخبگان با موج خروج آنها روبه‌روست.

این موج مهاجرت به سطحی بی‌سابقه رسیده و مقام‌های رژیم صهیونیستی آن را یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای آینده این رژیم می‌دانند. پس از آنکه بیش از یک‌چهارم میلیون صهیونیست طی سه سال گذشته کشور را ترک کردند، «اسحاق هرتزوگ» رئیس این رژیم، همین هفته از صهیونیست‌ها خواست کشور را ترک نکنند و در میان چالش‌ها و بحران‌های کنونی در رژیم صهیونیستی بمانند.

هرتزوگ همچنین گفت از اینکه هر فرد یا خانواده‌ای تصمیم می‌گیرد رژیم صهیونیستی را ترک کند و در جای دیگری زندگی کند، قلباً درد می‌کشد و بر ضرورت ادامه آنچه مأموریت تاریخی ساخت کشور یهود خواند، تأکید کرد.

خروج نزدیک به ۲۷۰ هزار صهیونیست

دانشگاه تل‌آویو شمار صهیونیست‌هایی را که طی سال‌های اخیر سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده‌اند، نزدیک به ۲۷۰ هزار نفر اعلام کرده و این رقم را سطحی بی‌سابقه و رکوردشکن دانسته است. روندی که می‌تواند پیامدهای سنگینی برای آینده رژیم صهیونیستی داشته باشد.

بر اساس این آمار، زیان مالیاتی ناشی از مهاجرت افراد ثروتمند و پردرآمد نیز دو برابر شده و در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به حدود ۱.۲ میلیارد شکل در سال رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۰۰ میلیون شکل بود.

گزارش‌های اقتصادی و رسمی همچنین درباره خطر تشدید فرار مغزها و تأثیر مستقیم آن بر بخش‌های حیاتی رژیم صهیونیستی مانند نظام سلامت، فناوری‌های پیشرفته، صنعت تراشه و ابزارهای هوش مصنوعی هشدار داده‌اند.

نخبگان هم در حال خروج‌اند

آنچه وضعیت را مبهم‌تر می‌کند، حضور بیش از ۱۱ هزار دانشمند و پژوهشگر صهیونیست در میان مهاجران است که به بیش از ۳۰ کشور از جمله آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا، سوئیس و اتریش رفته‌اند.

بخش قابل‌توجهی از مهاجران صهیونیست را پزشکان، دانشگاهیان، دانشمندان و دارندگان مدرک دکترا تشکیل می‌دهند. هم‌زمان، نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد حدود ۲۰ درصد صهیونیست‌ها در دوره اخیر به ترک سرزمین‌های اشغالی فکر کرده‌اند.

جنگ با ایران؛ تشدید موج خروج

با آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، موج مهاجرت از سرزمین‌های اشغالی نیز شدت گرفت. افزایش خطرات امنیتی و ژئوپلیتیکی و شلیک موشک‌های ایرانی به شهرهای رژیم صهیونیستی ، ناامنی را افزایش داد و هم‌زمان افسانه و تبلیغات مربوط به معجزه اقتصادی این رژیم بیش از گذشته زیر سؤال رفت، حتی در میان مؤسسات مالی‌ که از این اقتصاد حمایت می‌کردند.

بحران با کاهش اعتماد به اقتصاد رژیم صهیونیستی، افزایش تحریم و تحریم‌های مردمی علیه کالاهای این رژیم در کشورهای مختلف و بازارهای بزرگ جهان و افزایش ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تشدید شد.

نااطمینانی سیاسی، امنیتی و مالی افزایش یافت و رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی نیز چندین بار کاهش پیدا کرد. گسترش جبهه‌های جنگ و ادامه درگیری‌ها نیز شرایط را پیچیده‌تر کرد.

هم‌زمان، پدیده دلارزدگی یا گرایش به دلار در جامعه رژیم صهیونیستی، افزایش یافته است. به‌گونه‌ای که برخی صهیونیست‌ها از شکل واحد پول این رژیم، فاصله گرفته و دارایی‌های خود را به دلار تبدیل می‌کنند. ارزی که آن را باثبات‌تر و قدرتمندتر می‌دانند. این وضعیت در کنار افزایش شدید هزینه‌های زندگی و جهش قیمت‌ها قرار گرفته است.

بازگرداندن سرمایه و نخبگان؛ کاری چندساله

رژیم صهیونیستی برای بازگرداندن کسانی که سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده‌اند، چه شهروندان عادی و چه سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها، به سال‌های طولانی نیاز خواهد داشت و شاید بسیاری از آنها اساساً بازنگردند.

تحولات اخیر نشان داده است که رژیم صهیونیستی از نظر امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با آسیب‌پذیری‌های جدی روبه‌روست. رؤیای تبدیل‌شدن به یکی از امن‌ترین کشورهای جهان و مهم‌ترین مقصد جذب سرمایه اکنون بیش از گذشته دور از دسترس به نظر می‌رسد.

تصویر و وجهه رژیم صهیونیستی نیز در پی جنگ غزه و نسل‌کشی مردم فلسطین، آسیب دیده است. حتی ادعای برخورداری این رژیم از ارتشی شکست‌ناپذیر نیز پس از عملیات طوفان الاقصی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و نفوذ نیروهای مقاومت فلسطین از غزه به سرزمین‌های اشغالی، بیش از گذشته زیر سؤال رفته است.

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