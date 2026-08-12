به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم سالروز رحلت نبی مکرم اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام امروز چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ در حسینه دفتر آیت الله فاضل لنکرانی در شهر قم، برگزارشد.

حجت الاسلام والمسلمین بنیادی امروز در مراسم سالروز رحلت نبی مکرم اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام که با حضور جمعی از اساتید، فضلا، طلاب و عموم شیفتگان مکتب اهل بیت علیهم السلام در حسینه دفتر مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره) برگزار شد در سخنانی به تبیین فضائل و کرامات نبی مکرم اسلام در قرآن کریم پرداخت و گفت: نبی مکرم اسلام ص دارای صفات و برجستگی های زیادی هستند که خدای متعال در قرآن کریم به بخشی از آنها اشاره کرده است، قرآن کریم حضرت را دلسوز همه مردم معرفی میکند و می فرماید"و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین".

وی افزود: پیامبر اکرم ص دارای اخلاق عالی و به تعبیر قرآن کریم "خلق عظیم" است و نسبت به کسی دیگر تعبیر به خلق عظیم در قرآن کریم نداریم.

سخنران این مراسم ابراز داشت: آن حضرت در میان همه انبیای الهی اسوه حسنه بودند و امیرالمومنین علیه السلام این اسوه حسنه بودن را کامل و جامع در زندگی خویش پیاده کردند؛ قرآن کریم در یک وجه گاهی ویژگی ها و صفاتی را برای تکامل بیان می کند و وجه دوم تربیتی دیگر قرآن کریم اینگونه است که الگو معرفی می کند لذا هم از فاجران و هم از صالحان الگوهایی معرفی میکند.

حجت الاسلام والمسلمین بنیادی گفت: خیلی از بزرگان و صلحا روش و سیره پیامبر اکرم ص را الگوی خودشان قرار دادند و به مقامات عالی رسیدند.

وی در ادامه به سختی ها و موانع پیش روی حضرت رسول (ص) اشاره کرد و گفت: نبی مکرم اسلام ص دارای استقامت در مسیر بودند چرا که در مسیر رسالت به قدری مانع تراشی کردند که حضرت فرموند هیچ پیامبری مانند من اذیت نشده است، آن حضرت در طول عمرشان همه این سختی ها و زحمات را تحمل کردند تا دین اسلام جهانی و جاودانه شود.

وی افزود: پیامبر اکرم ص در مسیر جهانی شدن رسالت خود همه این سختی ها را به جان خریدند و در حد اعلا استقامت کردند؛ سه گروه مشرکین، منافقین و اهل کتاب هرکدام به نحوی آن حضرت و مسلمانان را آزار و اذیت می کردند و مانع تراشی می کردند.

این استاد حوزه به مواردی از آزار و اذیت های مشرکین و کفار در حق پیامبر ص و مسلمانان اشاره کرد و گفت: دشمنان اسلام همواره عبادت های پیامبر و مسلمانان را مورد آزار و اذیت و تمسخر قرار می دادند، آنها سه سال تمام پیامبر و مسلمانان را در در شعب ابی ابوطالب مورد حصر قرار دادند.

وی افزود: جاهلان و مشرکین روی دنده لجاجت و تعصبات جاهلی افتاده بودند و اخلاق عظیم نبی مکرم اسلام هم نتوانست آنان را هدایت کند لذا نبی مکرم اسلام از سوی خدای متعال مامور به صبر و استقامت شدند.

حجت الاسلام والمسلمین بنیادی در پایان سخنان خود گفت: امروز نیز سردمداران کفر که در حداعلا فساد انجام داده اند به مردم و کودکان در ایران اسلامی حمله می کنند و این اسلام حقیقی در ایران که وصیت نبی مکرم اسلام است مقابل آنان استقامت و مقابله می کنند.

خاطرنشان می شود: مداحان اهل بیت عصمت و طهارت نیز دراین مراسم به بیان مراثی و مصائب آل الله پرداختند

مراسم سوگواری و عزاداری شهادت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام فردا ساعت ۱۰:۱۵در همین مکان برگزار می شود.

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