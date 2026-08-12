به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در سالروز رحلت جانگداز پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، مجمع محبان اهل‌بیت(ع) افغانستان با صدور بیانیه‌ای ضمن عرض تسلیت به امت اسلامی بر ضرورت بازگشت به آموزه‌های قرآن کریم و سیره پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَیٰ أَعْقَابِکُمْ وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلَیٰ عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرِینَ.

امروز ۲۸ صفر مصادف است با سالروز رحلت جانگداز پیامبر رحمت ختم المرسلین(ص) و شهادت سبط اکبر و دومین امام همام امام حسن مجتبی(ع) و همچنان ۳۰ صفر مصادف است با شهادت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا(ع) , هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت. این مناسبت ها که هر کدام جانسوز و مصیبت عظمی است را به امت مسلمه وحضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفداء تسلیت عرض می کنیم.

رسول الله (ص) رحمت العالمین، منجی عالم بشریت و قر آن وی نیز هادی وکتاب هدایت برای همه عالم است. اگر رهنمود های این کتاب عظیم الهی مورد عمل جوامع انسانی قرار گیرد هیچ تردیدی نیست که بحرانها و ناهنجاری ها خاتمه پیدا کرده صلح جهانی و زندگی انسانی و مسالمت آمیز در همه عالم تحقق پیدا می کند.

امام دوم و امام هشتم به عنوان ادامه دهندگان راه رسالت الگوهای هدایت بخش جامعه بشری می باشند در شرایطی که بعد از شهادت امام علی (ع) فتنه و آشوب دامن گیر جامعه اسلامی شده بود امام حسن (ع) با تدبیر صلح به فتنه نقطه پایان گذاشت. و همچنان در شرایطی که شبهات علیه اسلام از داخل و بیرون جامعه اسلامی هجوم آورده بود امام رضا(ع) در مباحثات علمی به همه گروهها و افراد پاسخ قناعت بخش داده با دفاع از کیان اسلام لقب عالم آل محمد (ص) را به خود اختصاص داد.

در جهان امروز که بشریت در همه عالم گرفتار بحران و جنگهای خانمان سوز و نابود کننده بوده و حیران و سر گردانند مجمع محبان اهل بیت (ع) دانشمندان و انسان های خردمند جوامع بشری را به تعمق و مطالعه مفید قر آن کریم فرا می خواند و مطمئن است مراجعه به قرآن مجید، اخلاق، معنویت و ارزشهای که رسول الله (ص) برای نجات انسانها آورده است می تواند جوامع انسانی امروز را نجات دهد.

مجمع محبان اهل بیت (ع) باور دارد رجوع جوامع انسانی به پیام قرآن و اسلام می توانند هیولای جنگ را «که با بمب، موشک،پهباد ها، سلاحهای لیزری و سایر جنگ افزار ها هر روز انسان ها را می کشند» مهار کرده صلح جهانی را به ارمغان آورند.

مطمئنیم دیری نخواهد بود که این آرمان مقدس به وقوع خواهد پیوست و حکومت صالحان و صلح جهانی به رهبری مهدی موعود(عج) تحقق پیدا می کند. اسلام داعیه دار حاکمیت جهانی می باشد.

۱۴۰۵/۵/۲۱= ۲۸صفر۱۴۴۸ ق

سیدحسین عالمی بلخی

رئیس مجمع محبان اهل بیت (ع)

و رئیس دار الانشای شورای علمای شیعه افغانستان

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