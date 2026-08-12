به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مناطق مختلفی در جنوب لبنان طی ساعات گذشته شاهد مجموعه‌ای از انفجارهای گسترده بود که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی، انجام دادند. اقدامی که در ادامه تشدید تنش‌ها صورت می‌گیرد و نگرانی‌هایی را درباره این موضوع افزایش داده است که هدف قرار دادن زیرساخت‌ها ممکن است مانع بازگشت ساکنان جنوب لبنان به مناطق خود شود.

براساس گزارش شبکه « العربی»، انفجارها مناطق «القنطره»، «بیت‌یاحون»، «حداثا»، «زوطر شرقی» و همچنین «وادی شهرک تولین» در مسیر «وادی السلوقی» را دربر گرفت. شدت برخی از این انفجارها به حدی بود که صدای آنها در فاصله‌های دور شنیده شد.

در همین زمینه، یک منبع نظامی لبنانی به شبکه العربی گفت که ارتش رژیم صهیونیستی، ساختمان شهرداری، یک درمانگاه، یک مهدکودک و تعدادی خانه را در شهرک زوطر شرقی منفجر کرده است.

خبرگزاری ملی لبنان نیز گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی، یک ساختمان چهارطبقه متعلق به یک مدرسه دولتی را در مرکز شهرک زوطر شرقی منفجر و تخریب کرده است. همچنین یک پهپاد رژیم صهیونیستی، یک موکب عاشورایی را در مسیر کفرا ـ العاصی هدف قرار داد که بر اثر آن شماری از افراد زخمی شدند.

بیش از ۹۰ درصد ویرانی در برخی مناطق جنوب لبنان

خبرنگار شبکه العربی تأکید کرد که انفجارها به روشی تکراری و گسترده در جنوب لبنان، تبدیل شده‌اند. به‌گونه‌ای که تقریباً روز یا شبی نیست که بدون عملیات هدف قرار دادن خانه‌ها و گاه مناطق وسیع شهری در مناطقی در جنوب لبنان که تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارند، سپری شود.

در برخی روستاها و شهرک‌هایی در جنوب لبنان که پس از دوم مارس به اشغال رژیم صهیونیستی درآمده‌اند، میزان تخریب به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. این ویرانی حاصل حملات هوایی پیشین و عملیات تخریب سازمان‌یافته‌ای است که نیروهای نظامی صهیونیست آن هم با وجود مخالفت و محکومیت لبنان و جامعه بین‌المللی، انجام می‌دهند.

هم‌زمان با انفجارها، نظامیان صهیونیست به عملیات توپخانه‌ای و جست‌وجوی آتش در جهت وادی السلوقی و ارتفاعات «علی الطاهر» ادامه می‌دهند. منطقه‌ای که به یکی از اهداف ثابت توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی، تبدیل شده است.

خبرنگار شبکه العربی توضیح داد که حملات توپخانه‌ای اطراف ارتفاعات علی الطاهر را تا منطقه «الدبشه» و تپه مجاور آن هدف قرار می‌دهد. نیروهای نظامی صهیونیست، مانع دسترسی به مناطقی می‌شوند که در آنها مستقر هستند، به‌ویژه مناطقی که آنها را حساس و راهبردی می‌دانند.

این خبرنگار همچنین معتقد است هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی جنوب لبنان از جمله پروژه‌های تأمین آب به روشی تبدیل شده که نیروهای نظامی صهیونیست در مناطق مختلف از آن استفاده می‌کنند.

او تأکید کرد که این حملات بازگشت ساکنان به روستاها و شهرک‌هایی در جنوب لبنان را که در جریان عملیات نظامی آسیب دیده‌اند، دشوارتر می‌کند.

منطقه المنصوری شاهد عملیات جست‌وجوی نظامی توسط ارتش رژیم صهیونیستی بود و منابعی از هدف قرار گرفتن یک پروژه اصلی تأمین آب در داخل این شهرک در جریان انفجارها و حملات خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که ارتفاعات علی الطاهر دارای زیرساخت گسترده‌ای متعلق به حزب‌الله است و یکی از خطوط دفاعی اصلی این گروه در جنوب لبنان به شمار می‌رود. رسانه‌های عبری نیز پیش‌تر از وجود مسیرهایی در این ارتفاعات سخن گفته بودند که به آنچه رژیم صهیونیستی، یک تأسیسات در داخل این ارتفاعات می‌خواند، منتهی می‌شود.

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