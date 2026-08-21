نقشه راه جامع برای جوانان در سیره پیشوای یازدهم شیعیان

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: بازخوانی سیره الگویی پیشوایان دینی در اوج جوانی، به‌ویژه امام حسن عسکری (ع) که در ۲۸ سالگی به شهادت رسیدند، فراتر از یک یادآوری تاریخی، ضرورتی تحلیلی برای مواجهه با چالش‌های عصر حاضر است. بررسی دوران امامت ایشان نشان می‌دهد که چگونه می‌توان در شرایط امنیتی و تلاطم‌های فکری، نه تنها ساختار اجتماعی را حفظ کرد، بلکه الگویی پایدار از «امید فعال»، «خوداتکایی اقتصادی» و «منطق ارتباطی» را برای جامعه به ارمغان آورد.

جوان‌گرایی و شکست بن‌بست‌ها در زیست مسئولانه

تجربه تاریخی شهادت امام جواد (ع) در ۲۵ سالگی و امام حسن عسکری (ع) در ۲۸ سالگی، اثبات می‌کند که یک جوان، می‌تواند در اوج پختگی فکری باشد به‌طوری که، مرجعیت علمی و هدایت جامعه را بر عهده گیرد. در عصر حاضر که نسل جوان با بحران‌های هویتی، فشارهای رسانه‌ای و تلاطم‌های فکری روبه‌روست، سیره این پیشوایان، الگویی عینی برای نپذیرفتن بن‌بست‌هاست.

مدیریت شبکه‌ای و نهاد وکالت: الگوی حکمرانی در شرایط بحران

حکومت عباسی، سامرا را به پایگاهی نظامی و تحت مراقبت شدید تبدیل کرده بود تا ارتباط امام را با جامعه قطع کند. با این حال، یکی از شگفت‌انگیزترین ابعاد مدنی زندگی امام حسن عسکری (ع)، ایجاد و هدایت «شبکه وکالت» بود. ایشان با ایجاد منطق ارتباطی منسجم، پافشاری بر ارتباطات امین و دسترسی شبکه‌ای، ارتباط شیعیان را از خراسان تا ری و بغداد مدیریت می‌کرد. از این الگوی ارتباطی می‌توان درس گرفت که محدودیت‌های ساختاری و فشارهای خارجی نباید مانع تشکیلات‌سازی و همبستگی اجتماعی شود؛ جهت ارتقای تشکیلات اجتماعی توجه به این محورها ضروری است: ایجاد شبکه‌های تخصصی و محلی برای حل مسائل جامعه؛ واگذاری مسئولیت‌ها به افراد امین، صاحب دانش و دارای صلاحیت اخلاقی؛ انتقال منظم، شفاف و دوسویه اطلاعات به‌جای پیام‌رسانی یک‌طرفه؛ جایگزینی رفتارهای هیجانی با رفتارهای خردورزانه و سازمان‌یافته.

آینده‌نگری و گذار از انتظار منفعلانه به انتظار فعال

یکی از برجسته‌ترین اقدامات تحلیلی در سیره امام یازدهم، آماده‌سازی جامعه برای عصر غیبت بود. ایشان با تقویت نهاد وکالت و تبیین تداوم امامت، جامعه را برای دوره‌ای تربیت کردند که دسترسی مستقیم به رهبری دینی امکان‌پذیر نبود. در دنیای امروز که جوامع با پیچیدگی‌های فناوری، بحران‌های اقتصادی و چالش‌های نوظهور مواجهند، «امید» نباید به انفعال بینجامد. سیره امام عسکری (ع) آموزش می‌دهد که آینده‌نگری دینی باید با برنامه‌ریزی، ارتقای مهارت‌های اجتماعی و آموزش‌های مسئله‌محور همراه باشد (۱).

پیوند دین‌داری با سلامت اقتصادی و بنیان خانواده

سیره امام حسن عسکری (ع) نشان می‌دهد که دین‌داری امر انتزاعی و جدا از متن زندگی نیست:

زیست اقتصادی و کسب حلال: اصحاب امام تنها به عبادات فردی نمی‌پرداختند، بلکه در بازارهای تجاری، خدماتی و صنعتی حضوری فعال داشتند. این الگوی رفتاری ثابت می‌کند که جامعه دینی نیازمند استقلال مالی، پویایی تولید است (۲).

اخلاق خانوادگی و کرامت انسانی: امام (ع) حتی در سخت‌ترین شرایط، حفظ کرامت خویشاوندان، احترام متقابل، فرزندآوری و تربیت اخلاقی را از اولویت‌های اساسی می‌دانستند. این درس بزرگی است که مسئولیت‌های اجتماعی و مبارزات سیاسی هرگز نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن بنیان خانواده باشد (۳).

بزرگداشت مناسبت‌های دینی زمانی اثرگذار و کارآمد خواهد بود که از سطح توصیف‌های صرفاً تاریخی فراتر رفته و به گفت‌وگویی کاربردی درباره مسائل واقعی جامعه تبدیل شود. جامعه امروز برای عبور از افراط‌گرایی، تحریف‌های رسانه‌ای، گسست‌های خانوادگی و فشارهای اقتصادی، به ترکیبی متوازن از اخلاق، دانش، تشکیلات‌پذیری و امید خردورزانه نیاز دارد؛ مؤلفه‌هایی که به صورت درهم‌تنیده در سیره تحلیلی و عملی امام حسن عسکری (ع) تجلی یافته است.

نویسنده: زینب خاتون شیرین‌کار

۱. رک: مواجهۀ امام حسن عسکری (ع) با معضلات فکری و معرفتی رایج در سامراء، فاطمه علیپور، حامد قرائتی، پژوهش‌نامه امامیه، سال دهم، شماره نوزدهم، ۱۴۰۳.

۲. رک: مشاغل اصحاب امام حسن عسکری (ع)، حمیدرضا مطهری، زهرا زارعی، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام، سال بیست و سوم، شماره نود، ۱۰۴۱.

۳. رک: تعامل امام نهم، دهم و یازدهم با خانواده و ارحام، هادی وکیلی، فائزه بکمرادی، دو فصلنامه علمی-اختصاصی میراث طاها، شماره دو، ۱۳۹۷.