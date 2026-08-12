به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیزاده، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران، انتصاب سرلشکر پاسدار محسن رضایی را به‌عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی تبریک گفت.

متن پیام حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیزاده، در پی انتصاب سرلشکر پاسدار محسن رضایی به‌عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، به شرح زیر است:

سردار سرلشکر پاسدار جناب آقای دکتر محسن رضایی(دام عزه)

سلام علیکم

انتصاب شایسته جنابعالی را، به‌عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

حضرت عالی که از پیشگامان پرافتخار دفاع مقدس هستید، همواره مورد وثوق امامین انقلاب بودید و سالیان متمادی درعرصه‌های گوناگون راهبردی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی کشور حضور مستمر و موثر داشته اید و هم اکنون نیز نشان پرافتخار نمایندگی رهبری معظم انقلاب را در ادامه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی در شرایط حساس کنونی کشور و انقلاب اسلامی را دریافت نموده اید.

اینجانب توفیقات روزافزون جنابعالی را در انجام این مسئولیت خطیر و خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تحت توجهات حضرت ولی الله الاعظم (ارواحنا فداه ) و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری از خداوند متعال، مسئلت می نمایم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیزاده همچنین طی پیام‌های جداگانه‌ای، انتصاب سردار سرلشکر پاسدار علی عبداللهی به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی به سمت فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین طائب به سمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین را تبریک گفت.

پیام تبریک مدیر حوزه‌های علمیه خواهران به رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح

متن پیام حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیزاده، مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، در پی انتصاب سردار سرلشکر پاسدار علی عبداللهی به سمت ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، به شرح زیر است:

سردار سرلشکر پاسدار خلبان جناب آقای دکتر عبداللهی(دام عزه)

سلام علیکم

انتصاب شایسته جنابعالی را، به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

حضرت عالی که از پیشگامان دفاع مقدس هستید، فرمانده پیروز جنگ رمضان بودید و اکنون در شرایط حساس کنونی کشور و انقلاب اسلامی، نشان پرافتخار ریاست ستاد کل نیروهای مسلح را که یادگار ارزشمند شهیدان باقری و موسوی اعلی الله مقامهما می باشد. از فرماندهی معظم کل قوا دریافت نموده اید.

اینجانب توفیقات روزافزون جنابعالی را در انجام این مسئولیت خطیر و خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تحت توجهات حضرت ولی الله الاعظم (ارواحنا فداه ) و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری از خداوند متعال، مسئلت می نمایم.

پیام مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در پی انتصاب فرمانده کل سپاه

متن پیام حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیزاده، مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، در پی انتصاب سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی به سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به شرح زیر است:

سردار سرلشکر پاسدار جناب آقای دکتر احمد وحیدی(دام عزه)

سلام علیکم

انتصاب شایسته جنابعالی را، به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

حضرت عالی که از فرماندهان موفق دفاع مقدس هستید، در عرصه های مختلف مدیریتی نیز مورد وثوق امام شهیدمان بودید و اکنون در شرایط حساس کنونی کشور و انقلاب اسلامی، نشان پرافتخار فرماندهی کل سپاه پاسداران را که یادگار ارزشمند شهیدان سلامی و پاکپور می باشد را از فرماندهی معظم کل قوا دریافت نموده اید.

اینجانب توفیقات روزافزون جنابعالی را در انجام این مسئولیت خطیر و خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تحت توجهات حضرت ولی الله الاعظم (ارواحنا فداه ) و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری از خداوند متعال، مسئلت می نمایم.

پیام تبریک مدیر حوزه‌های علمیه خواهران به رئیس سازمان بسیج مستضعفین

متن پیام حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیزاده، مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، خطاب به حجت‌الاسلام‌والمسلمین طائب به‌مناسبت انتصاب ایشان به سمت فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به شرح زیر است:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای طائب (دام توفیقه)

سلام علیکم

انتصاب شایسته جنابعالی را، به‌ فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

بحمدالله حضرت عالی سوابق مدیریتی و امنیتی فراوانی در عرصه های مختلف داشته اید و سالیان متمادی نیز مورد وثوق امام شهیدمان بودید و اکنون در شرایط حساس کنونی کشور و انقلاب اسلامی، نشان پرافتخار فرماندهی بسیج مستضعفین کشور را که یادگار ارزشمند بسیجیان سلحشور و فرماندهان شهیدش می باشد را از فرماندهی معظم کل قوا دریافت نموده اید.

اینجانب ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در عرصه مختلف و استفاده از ظرفیت بسیج طلاب خواهر، توفیقات روزافزون جنابعالی را در انجام این مسئولیت خطیر و خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تحت توجهات حضرت ولی الله الاعظم (ارواحنا فداه ) و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری از خداوند متعال، مسئلت می نمایم.

مهدی علیزاده

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران