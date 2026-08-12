برگزاری مراسم عزاداری دهه آخر صفر در قندهار + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن دهه پایانی ماه صفر، مراسم عزاداری به مناسبت رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) در شهر قندهار برگزار شد.
این مراسم با حضور شماری از شیعیان و ارادتمندان اهلبیت(ع) در حسینیه امام زمان(عج) برگزار شد.
شرکتکنندگان پس از برگزاری مراسم سوگواری در حسینیه، با حضور و دستهروی در خیابانهای اطراف، یاد و نام پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) را گرامی داشتند.
هر سال همزمان با روزهای پایانی ماه صفر، مراسمهای مذهبی و آیینی در مناطق مختلف افغانستان برگزار میشود و شیعیان این کشور با برپایی مجالس سوگواری و دستههای عزاداری، این مناسبتها را گرامی میدارند.
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